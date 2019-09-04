需求強勁 國泰置地廣場租金創信義計畫區次高

（中央社記者韋樞台北4日電）房仲引述最新實價登錄租金資料，台北市頂級A辦「國泰置地廣場」每坪租金達4568元，創同棟大樓最高租金及信義計畫區次高租金紀錄，房仲表示，租賃需求大於供給，帶動A辦租金上漲。

房仲統計，整體信義計畫區A辦大樓最高租金仍以最新的南山廣場大樓租金最高，此案件為48樓中的38樓，總面積393.2坪，每坪租金新台幣4672元最高；第3高則是101大樓中的83樓，於2014年4月租賃，總面積222.94坪，每坪租金4411元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「國泰置地廣場」35樓實價揭露租金每坪達4568元，不僅刷新同棟大樓的租金紀錄，同時也是信義計畫區實價租金紀錄的次高，而2年多前同一樓層的租金每坪僅3700元，顯示信義計畫區A級辦公室租金上漲的軌跡。

曾敬德指出，台北市有許多辦公大樓租金刷新個別新高紀錄，主要是受惠於信義計畫區A辦空置率下降，台北市有一些舊大樓因為都更或危老改建，讓市場上供給減少，但租賃需求仍持續緩步增加，加上南山廣場、國泰置地與101大樓高樓層租金陸續出現每坪4000元以上的高價，帶動整體A辦跟進漲租。

曾敬德說，目前A辦租金行情漲勢持續，甚至到外圍的南港與內湖等區，有些企業總部的成交單價也都創下區域新高，在雙子星大樓動向尚未明確之前，辦公室後市仍然有表現空間。（編輯：蘇志宗）1080904