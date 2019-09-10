統一超掌握開學商機 8月營收登歷史次高

（中央社記者江明晏台北10日電）統一超商8月合併營業額新台幣221.63億元，較去年同期增加4.76%，掌握暑假尾聲及開學商機，單月營收登歷史次高，累計合併營收1695.82億元，年成長4.42%。

統一超表示，7-ELEVEN掌握暑假尾聲及開學商機，推出鮮食、CITY CAFE、啤酒等新品及優惠活動；轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一速達等表現亮眼，帶動8月業績成長。

轉投資事業部分，海外事業菲律賓7-ELEVEN目前店數已達2701店，較去年同期增加277店，持續展店帶動整體業績成長近23%。

7-ELEVEN本業部分，整體店數較去年同期成長，加上多元複合店型持續展店，8月中於基隆與台中開出首家Big7，帶動整體業績成長。CITY CAFE部分，掌握大杯飲品需求，推出優惠活動帶動相關業績成長近1成；鮮食部分，掌握健康趨勢，導入冰烤地瓜、卜蜂義式香草雞胸肉、新鮮水果等，帶動相關類別銷量成長超過6成。

飲料部分，掌握節令商機，中元普渡帶動箱裝飲料需求，高溫消暑及暑假出遊帶動啤酒成長，8月推出指定進口與本土啤酒優惠活動，帶動啤酒整體業績成長近15%。

緊接著進入9月，時序入秋、開學及中秋節連假等商機持續發酵，7-ELEVEN看好換季需求，將陸續推出多樣化的生活提案與服務體驗，盼再創成長動能。（編輯：張均懋）1080910