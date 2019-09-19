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中華電攜手訊連 整合通訊劍指海內外市場

最新更新：2019/09/19 16:52

（中央社記者江明晏台北19日電）中華電信攜手訊連科技推出「U整合通訊」服務，打造企業整合通訊平台，中華電信除了瞄準既有的3000家台商跨國企業客戶，也期望在國內市場導入，拚客戶規模翻倍。

中華電信國際電信分公司今天與多媒體整合通訊廠商訊連科技共同舉辦「打造雲網融合的溝通新視界」記者會，宣布合作推出「U整合通訊」服務，包含U通訊、U會議及U簡報（直播）三大服務，協助企業快速建置即時通訊聯絡網，舉辦跨國、跨據點的多人視訊會議，突破溝通、地域限制，助企業數位轉型、建立雲網融合的多媒體溝通平台。

中華電信國際電信分公司總經理吳學蘭今天表示，中華電信國際電信分公司近年積極協助台灣企業建置跨國資料中心、串聯國際數據電路及國際會議電話等，提供企業於海外經營時可以突破疆界，達成有效的經營與溝通，雲網融合是企業新世代資訊發展的趨勢，中華電信透過與訊連科技合作，為企業導入新一代的網路視訊會議及直播服務，讓溝通無國界。

由於這項「U整合通訊」服務適合國內外市場，她表示，除了瞄準既有的3000家台商跨國企業客戶，也期望在國內市場導入，有機會創造翻倍的客戶規模。

訊連科技執行長黃肇雄表示，全球化、行動化是近年來企業數位轉型的重要趨勢。即時通訊、視訊會議、直播已經大幅取代傳統企業透過email、電話會議、親訪及實體活動等作業方式。透過與中華電信國際電信分公司的合作，訊連科技U整合通訊可協助企業快速打造高效、高品質的溝通平台，為企業轉型加速。（編輯：張均懋）1080919

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