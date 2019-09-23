5G頻譜競標12/10開跑 招標書已售出7份

（中央社記者吳柏緯台北23日電）5G頻譜競標時程出爐，NCC代理主委陳耀祥表示，5G第一波釋照競標將在12月10日展開數量與位置的公開競價，預計明年1月完成釋照作業，目前已售出7份招標文件。

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥今天上午赴立法院交通委員會備詢，報告台灣5G頻譜競標與規劃。

陳耀祥接受媒體訪問時指出，目前正在進行5G頻譜競標申請，至今已經售出7份招標書，申請時間將在10月3日截止。

他進一步表示，申請截止之後，將會進行2個月的審查作業，並公告合格競標者，預計在12月10日展開數量與位置的公開競價，並於明年1月完成釋照作業。

由於售出7份招標書，引起現場議論，是否除了中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星與亞太電信等5大電信外，還有其他新進業者有意投標。對此，NCC平台事業管理處副處長蔡國棟澄清，購買招標書的仍只有5大電信業者，不過其中2家業者購買兩份。

距離申請截止還有10天，蔡國棟說明，目前尚未有業者遞件。

根據NCC規畫，今年年底的競標將釋出3.5GHz、28GHz與1.8GHz三頻段，總計2790MHz頻寬，其中3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬，底價新台幣243億元，28GHz頻段釋出2500MHz頻寬，底價25億元，1.8GHz頻段釋出2x10MHz頻寬，底價32億元，合計300億元。（編輯：楊玫寧）1080923