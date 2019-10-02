台股失守10950點 尾盤金融弱勢

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）美股下挫，台股平盤下狹幅整理，終場下跌19點，失守10950點，不過，站穩所有均線之上。法人表示，後市盤面不看淡，但反彈幅度不會太大，預期區間盤整，選股不選市。

美股道瓊工業指數重挫343.79點，台股今天開盤後跌幅收斂，在平盤下區間震盪整理，尾盤金融弱勢，台股失守10950點整數關卡，但仍站穩所有均線之上。

加權股價指數終場收在10947.88點，下跌19.77點，跌幅0.18%，成交值來到新台幣1128.80億元，電子股小跌0.03%，金融股跌0.4%。

主要電子權值股狹幅整理，股王大立光終場收在4530元，小跌0.11%，台積電收在279.5元，小跌0.18%。鴻海收在72.3元，小跌0.41%。

聯發科收在372元，跌1.2%，日月光投控收在73.3元，小跌0.27%。

被動元件族群國巨收在269元，小漲0.37%，華新科收在182元，小跌0.55%。

金控股國泰金收在40.9元，小跌0.85%，富邦金收在44.75元，小跌0.56%。中信金收在20.8元，小跌0.24%。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，貿易戰疑慮不除，市場對經濟衰退風險的擔憂就不會消失，也會促使美國聯準會（FED）加速降息的時間與幅度，某種程度上可透過資金行情抵銷貿易戰股市下跌的負面因素。

整體觀察，吳繼先指出，大環境基本面仍穩健，全球出現重大系統性風險機會不大，加上融資仍在低水位，對於台股後市盤面不看淡，但往上反彈幅度也不會太大，預期區間盤整，建議選股不選市。

在類股族群方面，吳繼先表示，5G題材加溫，相關產業有表現機會，也可考量到明年2020年仍有成長機會個股，若盤勢震盪，建議避開高本益比個股，降低產業不如預期下，每股純益與本益比雙重修正的衝擊。（編輯：楊玫寧）1081002