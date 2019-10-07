5G測試加持 精測一度衝破900元穩坐股后

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）5G應用測試加持，中華精測第4季業績有機會來到同期新高和單季次高，今天股價盤中一度突破900元大關，最高來到901元，大漲7.9%，是14個月來高點，穩坐股后寶座。

精測新營運研發總部日前正式啟用，主要供研發設備精密儀器、機械加工中心和探針卡產能用途，預估明年第2季開始出現效益。

展望明年5G應用趨勢，精測指出，在5G行動通訊領域相關晶片和模組等測試，掌握度相對不錯，對5G應用期待高，對於伺服器、應用處理器或是人工智慧晶片等複雜度較高的測試，具有競爭力。

展望明年業績，精測預估，成長可期，明年第3季開始垂直探針卡業績可望顯現。

法人預估，精測今年第4季業績還是有傳統淡季影響，由於第3季營收基期創高，預估第4季業績可能季減約雙位數百分點。

精測跨入5G高頻段毫米波（mmWave）半導體測試領域，可同時提供5G低頻段sub-6GHz及高頻段毫米波的半導體測試介面，切入應用處理器（AP）、功率放大器（PA）、模組、射頻（RF）等晶片測試，提供探針卡產品為主。

法人指出，目前5G應用業績占精測整體業績比重約5%，預估明年第1季開始逐步放量。

從客戶端來看，法人表示，精測已切入台系手機晶片大廠5G產品，並與國外晶片大廠合作5G晶片測試，也打進中國大陸手機晶片5G測試，目前中國大陸客戶占精測5G業績比重超過5成。（編輯：楊玫寧）1081007