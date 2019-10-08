珍奶發燒展店力道強 六角業績寫新高

（中央社記者江明晏台北8日電）受惠珍奶全球發燒，六角旗下手搖飲品牌展店力道強，第3季、前3季合併營收均創歷史新高，且展店效應持續，第4季日出茶太將重返印度市場、於日本展店至35家。

六角今天公告9月合併營收新台幣4.37億元，較去年同期成長20.5%，創同期高，第3季合併營收13.68億元、累計前3季合併營收36.93億元，年增率分別為24.12%及30.75%，同創歷史新高表現。

六角說明，在「Chatime日出茶太」全球市占率持續提升下，六角9月合併營收續創下同期新高表現，今年來除在亞洲市場包括日、韓、菲律賓、印尼與馬來西亞等國快速擴張外，澳洲也持續拓點，在北美地區已達130家門市，歐洲也首度插旗北歐冰島、南歐西班牙等國，目前家數已逾40家門市。

六角表示，「日出茶太」在印尼、菲律賓市場的龍頭品牌效益持續發酵，除來客數明顯增加外，飲品推陳出新亦推升客單價提高，帶動同店銷售年增率表現不俗，有助公司權利金收入提高，由於權利金收入幾乎等同於純利，預期對整體獲利會有顯著幫助。

展望第4季，旗下手搖飲仍會積極開拓新版圖，有望於年底前重返印度市場，開印度首店，而日本市場受惠珍奶風潮，以及2020東京奧運商機，可望年底前展店至35家；在東協市場部份，印尼力拚年底前300店，9月底已提前達陣、菲律賓往140店目標邁進；澳洲展店實力亦不容小覷，全年拚展店至140家。

此外，王座國際旗下「段純貞」及「京都勝牛」將攜手香港 Cafe Deco Group 餐飲集團（其士泛亞控股）進軍香港市場，預計今年底將在香港東港城商場開設首店。（編輯：黃國倫）1081008