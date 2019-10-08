更多編輯台推薦新聞：
影片／肯德瑞克延長賽滿貫砲 國民勝道奇闖國聯冠軍賽
運動

影片／肯德瑞克延長賽滿貫砲 國民勝道奇闖國聯冠軍賽

專題／中國「玻璃心」事件簿 國際品牌為市場吞忍霸凌
國際

專題／中國「玻璃心」事件簿 國際品牌為市場吞忍霸凌

「正港台灣人」雷敦龢神父領唱國歌 憶六四親耳聽見坦克車聲
政治

「正港台灣人」雷敦龢神父領唱國歌 憶六四親耳聽見坦克車聲

國慶煙火在屏東 交管替代路線報你知
地方

國慶煙火在屏東 交管替代路線報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

珍奶發燒展店力道強 六角業績寫新高

最新更新：2019/10/08 17:16
受惠珍奶全球發燒，六角旗下品牌「Chatime日出茶太」展店力道強，9月、第3季、前3季合併營收均創同期新高。圖為日出茶太日本千葉店的排隊盛況。（日出茶太提供）中央社記者江明晏傳真　108年10月8日
受惠珍奶全球發燒，六角旗下品牌「Chatime日出茶太」展店力道強，9月、第3季、前3季合併營收均創同期新高。圖為日出茶太日本千葉店的排隊盛況。（日出茶太提供）中央社記者江明晏傳真　108年10月8日

（中央社記者江明晏台北8日電）受惠珍奶全球發燒，六角旗下手搖飲品牌展店力道強，第3季、前3季合併營收均創歷史新高，且展店效應持續，第4季日出茶太將重返印度市場、於日本展店至35家。

六角今天公告9月合併營收新台幣4.37億元，較去年同期成長20.5%，創同期高，第3季合併營收13.68億元、累計前3季合併營收36.93億元，年增率分別為24.12%及30.75%，同創歷史新高表現。

六角說明，在「Chatime日出茶太」全球市占率持續提升下，六角9月合併營收續創下同期新高表現，今年來除在亞洲市場包括日、韓、菲律賓、印尼與馬來西亞等國快速擴張外，澳洲也持續拓點，在北美地區已達130家門市，歐洲也首度插旗北歐冰島、南歐西班牙等國，目前家數已逾40家門市。

六角表示，「日出茶太」在印尼、菲律賓市場的龍頭品牌效益持續發酵，除來客數明顯增加外，飲品推陳出新亦推升客單價提高，帶動同店銷售年增率表現不俗，有助公司權利金收入提高，由於權利金收入幾乎等同於純利，預期對整體獲利會有顯著幫助。

展望第4季，旗下手搖飲仍會積極開拓新版圖，有望於年底前重返印度市場，開印度首店，而日本市場受惠珍奶風潮，以及2020東京奧運商機，可望年底前展店至35家；在東協市場部份，印尼力拚年底前300店，9月底已提前達陣、菲律賓往140店目標邁進；澳洲展店實力亦不容小覷，全年拚展店至140家。

此外，王座國際旗下「段純貞」及「京都勝牛」將攜手香港 Cafe Deco Group 餐飲集團（其士泛亞控股）進軍香港市場，預計今年底將在香港東港城商場開設首店。（編輯：黃國倫）1081008

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報