元大證金將併環華證金 21日起證金公司剩1家

（中央社記者劉姵呈台北8日電）金管會今天表示，同意元大證券金融公司，受讓環華證券金融公司融資融券、轉融通及有價證券擔保放款的營業權益案，讓與基準日為10月21日，也就是說，21日之後證金公司僅剩元大證金1家。

金融監督管理委員會證券期貨局副局長蔡麗玲表示，環華證金基於代理證券商逐年減少，且有價證券擔保放款業務規模難以大幅提升等因素，因此向金管會申請以營業讓與方式，將融資融券、轉融通及有價證券擔保放款業務讓與元大證金。

蔡麗玲表示，元大證金基於受讓環華證金融資融券、轉融通及有價證券擔保放款，可擴大經營規模及增加信用交易市場占有率，因此申請受讓環華證金上述業務。

蔡麗玲表示，證金業務還是有市場利基，只不過市占較小的業者，經營成本較高，才會有授權讓與的情況發生。

她也強調，證金公司還是有存在的必要，因為轉融通是證金公司的「獨門生意」，若券商在市場上一時借不到券，就會透過證金公司去轉融通。

蔡麗玲也指出，截至今年9月底，融資方面，元大證金市占率為3.65%、環華證金為0.37%，合併後就有4.02%。融券方面，元大證金市占率為2.99%、環華證金為0.12%，合併後為3.11%。擔保放款方面，元大證金市占率為22.38%、環華證金為2.15%，合併後為24.53%。

蔡麗玲指出，證金公司全盛時期為民國84年底，當時最多有4家，包括復華證金（元大證金前身）、富邦證金、安泰證金、環華證金。其中富邦證金、安泰證金，也在民國99年受讓與元大證金。

蔡麗玲說，今天又同意環華證金受讓與元大證金後，往後證金公司變成只剩元大證金1家。（編輯：張均懋）1081008