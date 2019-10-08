台塑四寶估第4季營收成長 獲利依舊疲軟

（中央社記者潘羿菁台北8日電）台塑四寶展望第4季營運，台塑化烯烴二廠歲修結束，將帶動出貨量增加，預期第4季營收將優於第3季；但因美中貿易戰干擾未結束，市場信心不足，短期內獲利動能仍是疲軟。

台塑四寶今天自結第3季營運概況，在營收與獲利均較去年同期衰退。展望未來，台塑、台化與台塑化預期，第4季營收可望較第3季成長，台塑董事長林健男提到，本季歲修工廠為6座，比起第3季的13座少。法人認為，工廠加入生產行列有助於營收上揚。

不過，整體需求面依舊受到大環境影響，林健男表示，美中貿易談判尚未達成協議，會影響客戶購料信心。此外，第4季同業新增產能陸續開出，以聚乙烯（PE）超過350萬噸為最多，其次為聚丙烯（PP）175萬噸，美國廠也會大量出口到亞洲來，預期第4季石化價格難上漲。

南亞董事長吳嘉昭說，目前華東乙二醇（EG）庫存量下滑，顯示市場開始去化。由於EG漸現利差，促使同業煤化工EG廠稼動率再度回升，估計未來會有170萬噸新增供給，不過預期新增需求至少有154萬噸，起碼對EG後市略有信心。此外，EG石化營收比重高，南亞第4季整體營收是否可以跟第3季持平，端看石化產品表現。

至於南亞電子材料則是進入傳統淡季，銷售量勢必比第3季下滑，吳嘉昭進一步說，中低階電子材料殺價競爭激烈，唯有5G高階應用出貨量，才能相對保持成長。

台化副董事長洪福源指出，大陸十一長假中，客戶只有休息3至4天，這代表著客戶手上是有單，只是在等價格好一點，目前整體市場仍是基本需求為主，尚未有追價心態發酵；可以想見，石化產品報價低迷，恐怕將成為近期一、兩年的常態，將影響塑化行業獲利。以台化主力產品觀察，對二甲苯（PX）現階段經營是最辛苦。

台塑化總經理曹明直言，本週美中貿易談判「個人不看好」，若是談判結果不如預期，將壓抑需求動能。目前估計今年度布侖特均價為每桶64美元，明年則是60美元。

必須要注意的是，目前油品外銷利差約每桶9.5至9.7美元，比第3季8美元好。不過曹明認為，11月煉油廠定檢結束，成品油供給量將增加，11月利差可能會下降。（編輯：張良知）1081008