立隆掌握5G基地台訂單 打進機器人供應鏈

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鋁質電容廠立隆電正向看待5G基地台應用，並布局自動化方案。法人指出，立隆掌握歐系和中國5G基地台廠商供應訂單，也取得歐洲機器人廠商訂單，明年起日本市場可放量。

立隆電今天下午受邀參加犇亞證券舉辦法人說明會。立隆電總經理吳志銘表示，目前公司在鋁質電解電容器每月產能約5.86億顆，持續切入汽車電子、電信網通設備、雲端運算以及電力電子等領域。

在產能布局，吳志銘指出，因應高階應用市場需求，公司擴充固態電容與鋁質電解電容產能，持續布局中國大陸惠州三廠以及蘇州新廠。立隆也開發新供應商，尤其是中國大陸本地供應商，並深耕大中華區高分子固態電容與V-Chip主要製造。

展望5G應用，吳志銘表示，立隆看好鋁質電容產品在5G基地台應用發展，預期明年擴展會越來越大。不過5G基地台布建成本相對高，未來5G基地台擴充程度，仍有待觀察。

法人指出，立隆布局5G小型基地台設備電容產品，已經掌握歐系和中國大陸5G基地台廠商供應訂單。其中今年在中國大陸5G基地台鋁質電容產品出貨量，可比去年增加2倍，立隆與日系鋁質電容大廠成為主要供貨商。

吳志銘並指出，立隆也布局自動化解決方案，提供全套鋁電容解決方案。

法人指出，立隆取得歐洲機器人廠商設計解決方案，打進機器人電源和控制面板等鋁電容供應鏈。

在汽車電子布局，法人透露，立隆已經切入日本市場，預估明年和後年可望放量。

立隆自結9月合併營收新台幣5.93億元，較去年同期7.03億元減少15.59%，累計今年前9月立隆自結合併營收51.86億元，較去年同期61.91億元減少16.23%。（編輯：趙蔚蘭）1081014