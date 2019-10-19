世界先進發3240萬元紅包 盼明年新廠帶動成長

（中央社記者潘羿菁新竹19日電）世界先進董事長方略今天表示，在艱困的環境下，今年表現差強人意，管理團隊仍決定對5400名基層員工每人發放6000元獎金，總金額約3240萬元，肯定他們的努力。

晶圓代工廠世界先進今天在交通大學田徑場舉辦趣味運動家庭日活動，來自新竹與桃園3個廠區共2000多名員工參加。

方略說，今年是世界先進成立25週年，特地將往常的家庭日活動，擴大舉辦運動家庭日，這也是世界先進第一次在交大舉辦家庭日活動。

提到公司狀況，方略表示，2019年是半導體業具有挑戰又辛苦的一年，美中貿易戰使得全球經濟下滑，各行各業表現不如人意，世界先進前3季表現差強人意，不過仍繼續獲利，保持合理利潤。

方略表示，在新加坡買進世界先進第4座8吋晶圓廠，成為服務客戶與業務擴張的基地，並讓世界先進更國際化。

世界先進從1座廠到4座廠，方略說，每座廠的加入，往後幾年都會有意義成長，明年新加坡廠加入，期望會有新一波大幅成長，有很好的契機。

方略表示，在艱困的環境下，營運表現差強人意，員工的努力仍值得肯定，管理團隊決定所有職等34及以下的本籍、外籍僱員和派遣人員，共5400人，每人發6000元獎金，總金額約3240萬元。（編輯：楊玫寧）1081019