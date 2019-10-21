台灣大牽緊Google 林之晨：將再推創新服務

（中央社記者江明晏台北21日電）Google年度旗艦Pixel 4由台灣大哥大獨賣，總經理林之晨表示，上任以來就努力至今，盼雙方合作長長久久，他也預告台灣大後續每月都會推創新服務，持續往「科技電信業」之路邁進。

Google年度旗艦新機Pixel 4在全球發表後，台灣大哥大就宣布，10月24日上午11時30分將全台獨家開賣Google Pixel 4，日前Google也與凱擘合作推出A1機上盒，集團合作密切。

台灣大哥大總經理林之晨坦言，從上任之初就努力到現在，集團與Google本來就一直都在談，他上任之後，「網路人的語言更通」，期望台灣大與Pixel的合作做好，以後的合作「長長久久」，至於是哪方面的合作？他也賣個關子，「下個月就知道了」。

同時，林之晨預告，接下來台灣大每個月都有「新的合作案和創新服務產品」推出，他表示，「大家會發現我們跟電信同業完全不一樣」，一直往「科技電信業」的路走過去，而有些事是台灣大自己進行，有些是與其他合作夥伴推出，他比喻服務「已經煮半年，現在快要煮熟了」。

他認為，台灣大和Google是互補的兩家公司，Ｇoogle有很多很強的產品和服務、研發工程團隊，台灣大哥大則有很強的通路和客戶服務團隊，且了解用戶、了解台灣的市場。

凱擘總經理王鴻紳日前也表示，凱擘新推出的A1機上盒是搭載Android TV的開放平台，提供數千種來自Google Play、YouTube和各種應用服務的影音及遊戲內容，其中，內建的Chromecast還能將電影、節目和相片從行動裝置投放到電視上，未來凱擘也將和Google有全面性的戰略合作。

此外，為5G備戰，亞太電信將進行150億元私募案，預計11月初召開董事會，討論訂價，亞太電信大股東分別為鴻海集團持股19.6%，台鐵持股近10%，台灣大哥大持股3.45%，大股東是否注資，受到市場關注。

林之晨表示，「還在評估中」，而評估條件是從「策略價值」和「財務價值」兩方面考量，在財務上會評估未來獲利空間等，策略上則是合法合作的機會，可以讓彼此雙贏，至於持股增加與否、增加多少，以及可接受的價格範圍，他坦言「這部分很敏感，都還在評估中」。（編輯：楊凱翔）1081021