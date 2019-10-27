5G成投資顯學 投信推5G主題ETF拚場

（中央社記者韓婷婷台北27日電）5G世代來臨，即將牽動全球科技產業新世代的大變革，更將引領全球經濟走向，各國、企業均爭相卡位，美中貿易戰即被視為科技大戰的開端，迎接5G紅利，投信推5G主題ETF拚場。

繼網路、智慧手機之後，5G由於牽動的產業鏈相當龐大，同時也是串連AI（人工智慧）、IoT（物聯網）、自動駕駛等新世代發展的重要幹道，近年以來已成為投資顯學，帶動相關供應鏈產業包括半導體、散熱、砷化鎵等成為2019年當紅明星產業。

受國內半導體先進製程的發威，台灣半導體產業在一片不景氣中開出紅盤，超越韓國成世界第一。根據9月份SEMI國際半導體產業協會公布的最新報告顯示，2019年台灣半導體製造新設備出貨以49%成長位居第一，設備的投資更將以21.1%成長率超越韓國、躍居世界第一。

晶圓代工龍頭台積電（2330）總裁魏哲家在17日的法說會上宣布，由於5G動能較預期強勁，上修明年5G手機滲透率預估，由原先的個位數百分比，上調至15%，也因需求強勁，調升今年資本支出金額至140億至150億美元，調幅近4成，為5G產業的光茫再添強度。

法人分析，5G不只應用在消費端，企業端更將全面採用高速的5G技術，使社會型態出現巨幅轉變。根據IHS Markit估計，5G時代到來，可望為全球創造2200萬個工作機會，至2035年的總產值上探12.3兆美元，相當於目前台灣GDP的20倍規模，未來潛力不言可喻。

法人表示，5G的3大特色包括1.超高速：每秒傳輸1至10Gbps（下載1部2小時影片只要3秒鐘）。2.低延遲：回應時間只需1毫秒（0.001秒）3.大連結：每平方公里可以做100萬個連結（連結數是目前的100倍，真正的萬物互聯）。

專家指出，回顧過去從2G到3G、4G年代，通訊科技發展的商機大概都是歷經從初期基礎建設布建、商轉推廣、成熟爆發期3大階段，每一世代通訊規格大約皆歷經10年時間更迭，由於每一代都有應用創新突破，每每帶來龐大的基礎建設與商業應用服務需求。

看好新一代通訊技術，全球市場競相推出5G主題式基金，包括美國已經掛牌代號「FIVG」的Defiance未來世代連通性ETF、「NXTG」的First Trust Indxx NextG ETF。

大陸不久前推出投資當地首檔5G概念股的「華夏中證5G通信主題ETF」，上市3天累計成交額近10億人民幣，市場反應火熱，為了迎接5G大世代，台灣投信業者也紛紛推出相關ETF；其中，ETF龍頭元大投信將推出國內首檔聚焦未來通訊5G營收主題ETF－「元大全球未來通訊ETF」，國泰投信也趁勢主打「要搶搭最上游5G商機，就要鎖定費城半導體ETF」。

法人表示，5G主題正在成為資本市場最受矚目的焦點，相關投資工具也受到投資者追捧，相信未來會有更多5G相關議題的基金及ETF將陸續上市拚場。（編輯：蘇志宗）1081027