UBI車險計價因子不同 顧立雄：1個月內檢討

（中央社記者劉姵呈台北4日電）針對立委建議，車聯網UBI保單因每家公司理賠計價因子不同，可透過行車紀錄器蒐集資料，建立統一標準，金管會主委顧立雄今天說，涉及個資問題，但會在1個月內提出檢討報告。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天上午赴立法院財委會，就「QR Code共通標準推動情形、金融資訊安全、智慧財產權保護」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委施義芳表示，車聯網UBI保單（駕駛行為車險）是人工智慧（AI）去分析駕駛人的駕駛行為，決定理賠金額，若駕駛人的駕駛習慣良好就可享有保費折扣，後來演變成削價競爭，且今年以來卻沒有任何一家產險公司再推新UBI保單商品。

保險局長施瓊華表示，根據保險局統計，目前已經推出UBI車險的產險公司共計有8家，截至今年7月，保費收入約為新台幣1億3869萬元，已經有請業者檢討保單理賠因子，據了解，業者只有「減價」，不是「削價」。

施瓊華強調，保險局並沒有暫停核發UBI車險商品上市，且針對減價原因，她說，除了市場競爭外，另外就是因為業者相關保單經驗較不足。

施義芳認為，會導致業者削價競爭的原因，是因為目前業者提出的UBI車險計價因子，除了里程數外，還要用APP去分析駕駛人行車行為，不過若駕駛人的駕駛習慣良好，因可享有保費折扣，保戶就會續保；反之，就不會續保，也可能考慮選擇其他商品。

顧立雄表示，金管會還是鼓勵保險公司賣UBI保單，會再跟產險公司了解一下，重新檢討一下理賠計價因子。

另外，施義芳建義，產險公司應該比照聯徵中心，設立一個UBI APP中心，蒐集所有駕駛人的行車紀錄器資料，建立統一計算標準，才不會造成削價競爭。施瓊華說，目前保險駕駛人的資料沒有互通，第一，因為涉及個資，需駕駛人同意；第二，目前每一家公司使用理賠因子不一樣，會請各家產險公司回去檢討。

顧立雄說，因資料蒐集必須符合個資規範，不過，針對委員的建議，金管會會在1個月內提出檢討報告。（編輯：郭萍英）1081104