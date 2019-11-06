新鉅科繼屏下指紋後 明年瞄準3D感測鏡頭

（中央社記者韓婷婷台北6日電）新鉅科回歸手機領域趁勝追擊，繼屏下指紋辨識鏡頭助攻翻轉營運虧轉盈後，新鉅科董事長鄭勝全表示，明年是3D感測起飛年，包括手機及非手機應用越來越廣。

鄭勝全表示，手機除了前鏡頭外，未來預計有更多機種的後鏡頭也會導入飛時測距（TOF）3D感測鏡頭，目前有越來越多3D感測案子開發中，預料明年是3D感測的起飛年，對新鉅科而言明年是手機鏡頭很好開始的一年。另外，3D感測在非手機的應用也越來越多，包括物聯網、POS機等具安全性考量的產品需求逐步顯現。

鄭勝全表示，在屏下指紋逐步站穩腳步後，努力深耕多年的手機鏡頭仍是重要關鍵，目前包括前置鏡頭的極小化及後置鏡頭都已有送樣小量試產，明年出貨可望進一步放大；整體看來明年成長動能將來自手機可見光的影像鏡頭(RGB)、屏下指紋辨識及3D感測等產品。

新鉅科第2季營收新台幣10.57億元，毛利率快速攀升至37.28%，稅後純益2.19億元，是34季來高點，每股純益1.39元；累計上半年稅後純益3.2億元，每股純益2.03元，大幅優於去年每股虧損2.01元。

新鉅科第3季營收9.5億元，季減10%，不過法人預料第3季獲利將受到營運規模較小；現金增資員工認股費用化、匯損、折舊等影響，侵蝕本業獲利。

展望第4季，新鉅科原本預期營收將回溫，不過近來因美中貿易戰影響，大陸手機廠銷售略減，部份客戶訂單調整，預估整體營運較為平淡，營收將較第3季下滑。

新鉅科產品比重分布，屏下指紋辨識系統占營收比重約60%，手機鏡頭占比不到10%，NB占比已降至5%，光學塑膠面板約15%，其它包括非手機用3D感測等則為10%。

新鉅科受惠屏下指紋辨識鏡頭應用持續擴增，加上智慧手機多鏡頭趨勢，產能持續吃緊，為充實營運資金、擴建廠房、購置機器設備。日前已完成現增募資，現增價每股82.8元，募資20.7億元。除了大陸二廠持續有新產能開出外，已在中科后里園區租地投資設廠，預計2021年投產，預計明年資本支出將超越今年的10億元。（編輯：黃國倫）1081106