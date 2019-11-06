經部建議降汽車零組件關稅 財部初步態度正面

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）為挽救國產車產業，立委建議降低9項關鍵汽車零組件關稅。財政部長蘇建榮回覆，經濟部也有相同建議並已提出稅式支出評估報告，對稅評沒有意見，現已進入法制作業，但最終方向仍要由行政院決策。

蘇建榮今天出席立法院財政委員會進行報告並備詢。民進黨立委江永昌於質詢時表示，據了解，經濟部已在10月31日提出稅式支出評估報告，建議降低包括引擎在內的9項汽車零組件進口關稅，根據稅評結果，降稅後帶動其他稅目成長，將可抵銷關稅部分稅損，稅收部分將為正收益。

江永昌認為，既然對稅收影響正面，且對國內汽車產業發展有所助益，這樣的政策財政部應該支持，尤其今年8月起，國產車市占率已首度低於進口車，政策不僅要做，且要快做。現行整車進口與引擎進口關稅相當都是17.5%，不利於帶動台灣汽車零組件產業發展，應降低關稅零組件稅率。

蘇建榮表示，日前已回覆經濟部，原則上財政部對稅評報告內容並無意見，現在已經進入法制作業程序。

不過，江永昌也指出，這屆的立法院會期已快結束，即使財部態度正面，時程上也恐來不及完成修法，要等到新一屆立法院會期開始。對此，蘇建榮回應，完成法制作業後，也可不預告直接送行政院核定，不過，決策上還是要看行政院態度，如果有需要的話，可能也要交由政委召開協調會。

財委會召委、國民黨立委費鴻泰則於兩人詢答完畢後表示，很多委員都在關切降低汽車零組件關稅議題，希望儘快通過，將於18日財委會議程中，排入此議題做討論；就其掌握，國、民兩黨委員可能都有提案，若行政院版來不及送入，也可以立委版本通過。

對於立委提案內容若與經濟部雷同，財政部是否會同意降稅。蘇建榮表示，仍要看立委提案內容而定，例如具體降稅項目、建議稅率，會在18日開會前，先與行政院交換意見。（編輯：林興盟）1081106