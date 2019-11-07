電子股漲多拉回 遊戲股接棒價量齊揚

（中央社記者韓婷婷台北7日電）台股資金輪動，電子股漲多呈現短線拉回修正，資金轉戰第4季進入旺季的遊戲族群，由遊戲股王鈊象領軍，類股全面價量齊揚走勢，成為今天盤面強勢族群。

鈊象受惠網路行動遊戲表現亮眼，推動營收及獲利快速攀升，10月營收衝上新台幣5.53億元歷史新高，月增11.9%，年增95.29%，成長動能強勁，為連續13個月較前一年同期成長；累計前10月營收41.69億元，年增68.78%。

鈊象上半年每股盈餘（EPS）為11.01元，根據鈊象公告的獲利自結數，第3季單季稅前盈餘7.01億元，每股稅前盈餘為9.94元，優於第2季的7.79元，季增27.6%，表現亮眼。

遊戲類股第4季包括宇峻、大宇資和網龍等將相繼推出新遊戲，為營運增添動能，激勵買盤進場，今天由鈊象領軍逆勢上攻，宇峻盤中一度攻至91.5元，創波段新高；歐買尬、昱泉漲幅都超過2%，辣椒、傳奇、大宇資、好玩家等漲幅也在1%以上。

受惠中國大陸版號審批陸續開放，台灣遊戲廠的營運動能也逐步加溫，宇峻旗下3款遊戲在第2季取得版號，包括「英雄傳說：星之軌跡」手遊、「三國群英傳－一統天下」頁遊、「英雄傳說：曉之軌跡」頁遊，在下半年陸續上市。

大宇資旗下「軒轅劍」遊戲IP授權陸系遊戲大廠網易開發的「軒轅劍龍舞雲山」，已於10月18日在中國大陸iOS上市，Android平台於10月25日推出，由於事前登錄數破百萬，預料對大宇資第4季營運將有推升作用。

傳奇網路10月集團營收2.8億元，較9月略減2成。主要因遊戲生命週期影響，營收表現受限。（編輯：張良知）1081107