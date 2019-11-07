汽車零組件關稅擬調降 經長呼籲廠商回饋消費者

（中央社記者廖禹揚台北7日電）經濟部建議降低9項關鍵汽車零組件關稅，財政部初步態度正面，經濟部長沈榮津今天表示，這9項零組件降價不會傷害國內零組件商，若確實有助整車降價，也呼籲業者回饋給消費者。

為助國產車力保國內市占率，經濟部向財政部建議調降多項汽車零組件關稅，評估後縮減為9項關鍵汽車零組件，經濟部並在10月31日提出稅式支出評估報告，財政部長蘇建榮6日回應，對稅評報告沒有意見，已進入法制作業程序。

沈榮津今天出席經濟部部務會議前受訪說明，最終建議調降關稅的9項關鍵零組件，目前並無國內廠商生產，因此不會影響零件商，且對整車商有利，「是一件好事」。

媒體關心，關稅調降有助整車商降低成本，是否會回饋給消費者，沈榮津表示，若立法院會通過此案，應由消保團體來監督是否確實反映在降價上；他也呼籲，若真有降低成本，業者應該反映到售價上。

立法院財政委員會多名委員關切汽車零組件關稅調降，目前排定18日再討論此議題，國民黨及民進黨籍委員都可能有相關提案。至於是否來得及在本會期完成修法，蘇建榮6日於財委會表示，完成法制作業後，可不預告直接送行政院核定，但仍要依行政院決策進行，若有需要，可能交由政委召開協調會。（編輯：林興盟）1081107