更多編輯台推薦新聞：
影片／新一代蛋白質超越素肉 原料從火山來還可3D列印
科技

影片／新一代蛋白質超越素肉 原料從火山來還可3D列印

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

基隆正濱色彩屋 獲國際景觀大賞卓越獎
地方

基隆正濱色彩屋 獲國際景觀大賞卓越獎

專題／柏林圍牆倒塌30週年 歷史傷疤德國不肯忘記不怕想起
國際

專題／柏林圍牆倒塌30週年 歷史傷疤德國不肯忘記不怕想起

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

汽車零組件關稅擬調降 經長呼籲廠商回饋消費者

最新更新：2019/11/07 15:04

（中央社記者廖禹揚台北7日電）經濟部建議降低9項關鍵汽車零組件關稅，財政部初步態度正面，經濟部長沈榮津今天表示，這9項零組件降價不會傷害國內零組件商，若確實有助整車降價，也呼籲業者回饋給消費者。

為助國產車力保國內市占率，經濟部向財政部建議調降多項汽車零組件關稅，評估後縮減為9項關鍵汽車零組件，經濟部並在10月31日提出稅式支出評估報告，財政部長蘇建榮6日回應，對稅評報告沒有意見，已進入法制作業程序。

沈榮津今天出席經濟部部務會議前受訪說明，最終建議調降關稅的9項關鍵零組件，目前並無國內廠商生產，因此不會影響零件商，且對整車商有利，「是一件好事」。

媒體關心，關稅調降有助整車商降低成本，是否會回饋給消費者，沈榮津表示，若立法院會通過此案，應由消保團體來監督是否確實反映在降價上；他也呼籲，若真有降低成本，業者應該反映到售價上。

立法院財政委員會多名委員關切汽車零組件關稅調降，目前排定18日再討論此議題，國民黨及民進黨籍委員都可能有相關提案。至於是否來得及在本會期完成修法，蘇建榮6日於財委會表示，完成法制作業後，可不預告直接送行政院核定，但仍要依行政院決策進行，若有需要，可能交由政委召開協調會。（編輯：林興盟）1081107

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報