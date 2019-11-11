股債回溫 14家金控前10月獲利較去年進補

15家上市櫃金控前10月獲利全數出爐，稅後純益合計達新台幣3186.46億元，年增逾1成；受到今年股債市回溫，高達14家金控累計前10月獲利較去年同期表現來得好。中央社製圖 108年11月11日

（中央社記者劉姵呈、吳佳蓉、潘姿羽台北11日電）15家上市櫃金控前10月獲利全數出爐，稅後純益合計達新台幣3186.46億元，年增逾1成；受到今年股債市回溫，高達14家金控累計前10月獲利較去年同期表現來得好。

15家上市櫃金控獲利全數出爐，10月單月合計稅後純益為新台幣220.89億元；累計前10月合計稅後純益為新台幣3186.46億元，較去年同期成長10.57%；除了日盛金以外，其餘的14家金控累計前10月獲利，都較去年同期表現來得好。

金控財務長大多表示，去年10月受到美中貿易戰影響，資本市場表現不佳，獲利大多受到衝擊；今年因股債市回溫，金控大多有出售股票、贖回債券，挹注不錯的獲利表現。

以金控累計前10月每股稅後純益（EPS）總排名來看，前5名依序為富邦金，也是首家EPS突破5元金控；第2名為國泰金以EPS4.18元緊追在後；中信金EPS為2.05元列居第3名；兆豐金以EPS1.86元繼續排名第4，也是公股金控冠軍；第5名元大金EPS為1.59元。

富邦金累計前10月EPS率先突破5元大關，達5.22元，持續榮登金控EPS冠軍；富邦金今天表示，各子公司獲利表現穩健，儘管富邦人壽10月單月獲利與前10月獲利都較去年同期獲利減少，主要是因為股息收益旺季已過，且10月承保表現良好，使得費用成本較高。

富邦金指出，富邦壽累計前10月稅後淨利274.34億元，初年度保費收入（First Year Premium）前10月達1808億元，較去年同期成長16%；總保費收入（Total Premium）為4965億元，較去年同期成長11%。

民營金控當中單月獲利較上月衰退最多的為新光金，且也拖累總排名退步至第6名，新光金資深副總徐順鋆向中央社記者表示，受到新台幣對美元大幅升值影響，子公司新光人壽匯兌成本大幅增加，10月轉為虧損2.53億元。

不過，徐順鋆指出，新壽10月單月獲利已較去年同期表現來得好；再者，新光金前10月也累計獲利192.87億元，超越去年同期，每股淨值也攀升至15.31元，也創下近年新高。

另外，若從10月單月獲利來看，僅有國泰金、中信金、兆豐金、第一金、華南金、合庫金、台新金、永豐金、開發金與日盛金共10家金控表現較上個月獲利成長。

其中，公股金控有兆豐金、第一金與華南金共3家金控，10月單月獲利都較上月獲利成長，同時累計前10月獲利也較去年同期成長。

兆豐金表示，除了兆豐證券外，其它子公司10月也呈現獲利成長，支撐整體金控獲利成長，10月稅後純益達25.25億元，月成長2.76%，與去年同期相比也大增近6成；累計前10月稅後淨利252.73億元，也已超過去年同期表現，年增7.5億元，增幅3%。

兆豐金表示，獲利成長主要原因是受到台股創新高、量能回升所挹注，因有出售股票獲利，加上利率下跌，使手中握有資產評價相對上漲，10月財務操作收益表現亮眼。（編輯：蘇志宗）1081111