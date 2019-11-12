海關備戰雙11百萬包裹潮　實名通關查緝前哨戰

（中央社記者吳佳蓉台北12日電）中國雙11購物節落幕，買氣再創新高，海關嚴陣以待，因應後續進口的百萬包裹量，且與往年不一樣，今年雙11為「實名通關」查緝前哨戰，未經實名認證包裹，若遭抽查通關速度必定大大大延宕。

雙11購物節前夕，財政部在臉書上發出多篇文章，鼓勵民眾快下載關務署開發的實名認證通關APP「EZWAY易利委」，並提供註冊抽獎活動，財政部長蘇建榮也親自拍短片鼓勵民眾多多使用，以在貨品進口通關過程中，防止身分遭冒用通關，也避免個資外洩。

財政部關務署預估，隨雙11買氣逐年升溫，今年11月低價快遞進口貨物（完稅價格新台幣5萬元以下）數量將上看550萬件，再創歷史新高；為此，海關將展開專案查核，加強查緝化整為零、高價低報及夾帶違禁品的行為，同時，也將首次於雙11購物節後，展開「實名通關」查緝。

現在民眾海外網購，不知不覺在短短幾天內就能收到包裹，但實際可能都已遭到冒名通關。關務署官員說明，任何快遞包裹進到國內，一定要經過通關程序，按規定，快遞報關業者要向收貨民眾取得委任書或身分證影本備查，但過去很少落實，求快求方便的同時也衍生不少漏洞。

關務署官員指出，站在海關角度，若包裹內容物涉及毒品或仿冒品等違規情形，也難找到實際收貨人，對業者來說，事後遭查緝，無法拿出委任書也要遭罰；有些中國電商會要求民眾提供身分證字號來解決實名通關的問題，結果產生個資外洩疑慮。

關務署官員表示，為解決上述問題，先前推出「EZ WAY易利委」實名認證APP，民眾透過APP即可在包裹通關同時收到通知，即時線上授權報關，不過目前下載量僅7萬多次。

關務署官員說，現階段先以鼓勵方式輔導業者及民眾使用，但將逐步加強查緝力道，把「實名通關」列為查緝重點之一；今年雙11，抽查到未實名認證包裹，將暫停通關程序，直到民眾以「EZ WAY易利委」線上授權通關或業者找到收貨人取得紙本委任書，否則將不放行，會影響通關速度。

官員指出，目標未來全面落實，未實名認證包裹將嚴格要求補件或不受理進口包裹通關，提醒民眾，不想海外網購包裹通關速度或過程受影響，打壞購物好心情，可免費下載「EZ WAY易利委」使用。（編輯：林淑媛）1081112