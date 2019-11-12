聲寶陳盛沺：台南廠明年第3季量產 也幫台商代工

（中央社記者潘智義台北12日電）聲寶集團總裁陳盛沺今天在新品發表記者會後受訪時表示，聲寶台南廠將在明年第3季量產，可為中國大陸台商代工液晶顯示器（Monitor）、電子產品。

陳盛沺指出，台南廠預計明年第1季完工，第3季量產，將為中國大陸台商代工液晶顯示器（Monitor）、電子產品，並做為自家的空調、洗衣機、除濕機、冰箱生產及物流基地。

他提到，家電產品不必一直透過廣告宣傳，只要產品有特色，看一眼就印象深刻，將加強經銷商、通路實力，並透過產品差異化吸引消費者。產品走向年輕化，重務實性，高CP值。

東京奧運採用8K4K電視轉播，帶動商機，聲寶除今天推出的量子點電視之外，也與夏普合作，開發採用夏普8K4K面板的電視機種。

聲寶總經理許經朝表示，產品設定與進口品牌水準相近，固然不是賣最便宜，強調合理價位，但也比進口家電便宜。

陳盛沺指出，原土城廠將興建銀青宅，期盼明年動工，2022年完工，估1萬5千坪至1萬8千坪樓地板面積，建築費用估計約新台幣21億元。

陳盛沺表示，聲寶將捐出200多坪土地給新北市政府，做公共設施，若新北市政府願意採BOT方式興建最好，或是能興建老人醫療相關設施，畢竟聲寶在此興建銀青宅，打造三代同堂的熟齡園區，公設能配合社區發展是最理想狀態。

聲寶1至3季合併營收為55.07億元、淨利歸屬母公司業主7.24億元，每股稅後盈餘（EPS）從去年1.41元提高至1.96元。法人預期，今年下半年營收可望優於去年同期，全年每股稅後盈餘可望逾2元。（編輯：黃國倫）1081112