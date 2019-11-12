華德動能私募 日本住友投資1.26億入股7%

日本住友繼投資Gogoro電動機車後，12日再投資台灣廠商，以新台幣1.26億元透過參與私募，取得華德動能7%股權。圖說：左起日本住友本部長岩波剛太、經濟部長沈榮津、華德動能董事長蔡裕慶。中央社記者韓婷婷攝 108年11月12日

（中央社記者韓婷婷台北12日電）日本住友商事今天與車王電子旗下華德動能共同舉行結盟投資記者會，住友將以每股新台幣25元，透過私募投資華德動能，總投資金額4.5億日圓（約折合新台幣1.26億元），擁有7%股權。

華德動能今天在經濟部長沈榮津見證下，與日本住友商事株式會社舉行投資簽約儀式，開啟台日企業策略合作共同進軍國際電動巴士市場的里程碑。

這是日本住友繼投資Gogoro電動機車後，再度與台灣廠商合作電動車領域，結盟華德動能進軍電動巴士市場。日本住友本部長岩波剛太表示，希望對華德動能持股能朝20%邁進，除了電動巴士外，未來也將關注智慧城市相關市場。

華德動能董事長蔡裕慶表示， 日本住友商事為初次參與華德動能私募，著眼於雙方合作電動巴士製造及服務，未來將持續在智能移動載具、汰役電池二次應用業務合作發展。基於鋰電池成本將逐年大幅降低，全球電動巴士及智能載具市場在未來數年內將有突破性增長，華德動能將藉由日本住友商事全球逾60個行銷服務據點拓展全球市場。

蔡裕慶表示，雙方合作預計明年可以有業績挹注，除了車輛行銷外，車輛管理及能源是未來重點，在海外也將規劃設廠。

車王電集團下華德動能為國內唯一獲交通部核發「自主開發設計」資格的電動車企業。日本住友商事為引領世界發展的全球性企業之一，連續24年被美國「財富」雜誌評選為「財富全球500強」，也參與投資日本國內最大的電動車充電基礎建設計畫、歐洲最大的停車場業者及北美最大的共享汽車營運業者，對電動商用車以及移動性服務相關事業採取積極性發展。

蔡裕慶表示，華德動能為全球唯一採用6段電子自動變速箱電動巴士廠商，並結合芬蘭設計東元電機生產超高效能馬達，大幅降低能耗並保有超高爬坡力及高速行駛能力，領先業界採用10.1吋智能化觸控面板及雲端後台管理系統，並藉由大數據達到車輛異常偵測及預防保養，及時掌握車輛運行及異常資訊，智能控制與後台管理，居領先地位。（編輯：楊玫寧）1081112