精測明年第1季業績能見度樂觀 5奈米需求可期

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）股后中華精測表示，探針卡需求持續上揚。法人預估，精測明年第1季業績能見度審慎樂觀，明年5奈米需求可期。

精測今天下午參加櫃買中心舉辦「富櫃200」櫃買市場業績發表會。精測總經理黃水可指出，今年公司列入富櫃200指數的成分股，成為櫃買市場指標企業。

黃水可表示，第3季營運成績較第2季明顯成長，反映台灣半導體產業今年景氣溫度，因為美中貿易戰以及5G進入商用化階段等大環境因素，呈現「上冷下熱」的實際狀況。

展望第4季，黃水可指出，產業景氣回溫，市場需求轉強，未來公司營運體質可更加強壯。

在半導體測試產品布局，黃水可預期，晶圓測試和探針卡產品會逐漸上揚，晶片載板需求將趨緩。

觀察5G應用，黃水可表示，sub-6GHz標準可望先行，毫米波（mmWave）也有機會跟上。

法人預估，精測今年第4季業績還是有傳統淡季影響，由於第3季營收基期創高，第4季業績可能季減約雙位數百分點。不過，明年整體業績預估可望成長25%以上，有機會超過新台幣42億元，創歷年新高。

法人也預估，精測明年第1季業績能見度審慎樂觀，看好5G應用加速，業績表現雖然可能不若今年第3季，但可維持穩健表現。

法人預期，台積電5奈米製程明年進入量產後，精測業績可望受惠明顯成長，明年第1季和第3季可望有兩波5奈米晶片應用潮，主要以美國和中國大陸廠商需求為主。

在垂直探針卡布局，黃水可表示，今年精測持續深耕垂直探針卡。法人預期，精測今年垂直探針卡業績比重可望來到雙位數百分點，明年精測在垂直探針卡月產能可到百萬片等級。

除了測試應用處理器（AP）外，精測也擴大在射頻元件和電源管理晶片測試比重，尤其是精測切入5G射頻元件測試，跨足sub-6GHz和毫米波頻段的射頻元件測試。

法人指出，精測切入中國5G基地台大廠特殊應用晶片的測試供應鏈，此外，中國大廠在5G基地台布建市占率超過6成，也有利精測探針卡出貨表現。（編輯：楊玫寧）1081112