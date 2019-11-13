玉晶光第3季EPS12.9元 毛利率逼近5成

（中央社記者韓婷婷台北13日電）玉晶光公布季報，第3季單季EPS為12.9元，年增372.5%，季增497%，單季毛利率49.27%，優於市場預期。累計前3季EPS為15.13元，年增133%，第4季淡季不淡。

玉晶光表示，第3季獲利不含處分中科園區不動產處分利益，7月分處分的不動產處分利益約新台幣2.95億元，業外獲利將在第4季認列，以玉晶光股本10.09億元估算，挹注每股稅前盈餘2.92元。

玉晶光第3季受惠營收規模擴大，加上良率拉升，推升毛利率表現逼近50%，10月營收14.68億元，雖然月減23.88%，但仍為歷史第3高，歷年同期新高，由於產品市場銷售不錯，從客戶訂單看來11月及12月營收跟毛利率也具一定支撐。

展望第4季，玉晶光表示，第4季整體營運預期會較第3季下滑，不過受惠iPhone 11系列新機銷售不錯，預計營運淡季不淡，在規模維持一定經濟效益下，毛利率預計也可維持在一定水準。

玉晶光第3季營收50.57億元，年增112.84%，毛利率49.27%，較去年同期增加11.5個百分比，稅後盈餘13億元，年增378%，EPS為12.9元，相較去年同期的2.73元，多出一個股本。

累計前3季營收82.64億元，年增42.02%，平均毛利率45.3%，稅後盈餘15.23億元，年增136%，EPS為15.13元，年增133%。

為因應多頭鏡趨勢，玉晶光辦理現增積極擴產，預計明年擴產順利，法人預估，玉晶光明年業績成長可期。（編輯：蘇志宗）1081113