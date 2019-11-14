更多編輯台推薦新聞：
蘇打綠青峰遭前經紀人林暐哲提告 演唱會恐無歌可唱
娛樂

蘇打綠青峰遭前經紀人林暐哲提告 演唱會恐無歌可唱

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽
政治

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽

詹宏志談出版／匠人編輯 vs. 拓荒編輯 設法活著回來
文化

詹宏志談出版／匠人編輯 vs. 拓荒編輯 設法活著回來

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾
政治

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

研發支出申請產創抵減 7年間金額成長2.1倍

最新更新：2019/11/14 15:41

（中央社記者吳佳蓉台北14日電）財政部最新統計通報指出，從2012年至2018年，7年間產創條例研發抵減稅額逐年攀高，由新台幣57億元成長至177億元，申請研發支出也由533億元增至1632億元，均成長約2.1倍。

財政部今天發布最新統計通報，統計從2012年至2018年，產業創新條例上路期間核定抵減稅額合計達746億元，主要都是研究發展支出抵減，每年抵減稅額一路成長，由2012年的57億元，增加至2018年的177億元。

統計公報指出，若以行業別來看，研究發展支出抵減主要以製造業受惠最多，近年抵減稅額占整體比重約92%至93%，舉例來說，2018年研發抵減稅額總計177億元，其中有164億元為製造業申請，其中又以電子零組件以及電腦／電子產品及光學製品產業為主。

進一步觀察申請產創投資抵減的研究發展支出，從2012年至2018年規模一路成長，金額由533億元大增至1632億元，成長約2.1倍，顯示提供研發獎勵措施，有利帶動企業投入研發，促進產業升級。

反映在地區分布上，半導體產業重鎮的新竹市，轄內企業申請研發支出抵減稅額最高，近年占比約4至5成，次高則為台北市。（編輯：蘇志宗）1081114

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報