研發支出申請產創抵減 7年間金額成長2.1倍

（中央社記者吳佳蓉台北14日電）財政部最新統計通報指出，從2012年至2018年，7年間產創條例研發抵減稅額逐年攀高，由新台幣57億元成長至177億元，申請研發支出也由533億元增至1632億元，均成長約2.1倍。

財政部今天發布最新統計通報，統計從2012年至2018年，產業創新條例上路期間核定抵減稅額合計達746億元，主要都是研究發展支出抵減，每年抵減稅額一路成長，由2012年的57億元，增加至2018年的177億元。

統計公報指出，若以行業別來看，研究發展支出抵減主要以製造業受惠最多，近年抵減稅額占整體比重約92%至93%，舉例來說，2018年研發抵減稅額總計177億元，其中有164億元為製造業申請，其中又以電子零組件以及電腦／電子產品及光學製品產業為主。

進一步觀察申請產創投資抵減的研究發展支出，從2012年至2018年規模一路成長，金額由533億元大增至1632億元，成長約2.1倍，顯示提供研發獎勵措施，有利帶動企業投入研發，促進產業升級。

反映在地區分布上，半導體產業重鎮的新竹市，轄內企業申請研發支出抵減稅額最高，近年占比約4至5成，次高則為台北市。（編輯：蘇志宗）1081114