王美花：台商回台非資金回流 重點是投資計畫

（中央社記者范正祥台北20日電）國民黨立委今天接連追問台商資金回流成效，經濟部政務次長王美花強調，講成資金回流不對，是台商回台投資，廠商有自己的資金調度問題，經濟部審查投資案時，只需要管廠商有沒有如期提報計畫。

經濟部常務次長林全能18日在立法院財政委員會答詢表示，台商回台投資預計7成以上會用國內資金，3成是國外資金回來，但截至目前為止還沒有看到海外資金匯入。林全能的答覆，引發國民黨陣營質疑政府過去誇大海外資金回流政績。

立法院財政委員會今天審查「貨物稅條例第12條條文修正草案」，但台商回台投資話題成為詢答焦點，多位國民黨立委與代表經濟部與會的王美花言詞交鋒。

國民黨立委賴士葆質疑，政府過去數度誇口「資金回流」績效有多麼好，結果現今改口了，強調是講「審核」台商回台投資。他說，「審核」與「資金到位」差別很大。

對於賴士葆的質疑，王美花強調，立委講成「資金回流」就不對了，是「台商回台投資」，經濟部的相關報告是在講「廠商有多少案子是經過我們審的」；統計至上週，累計已經審了153家、6971億元，最高一家是701億元，最低的不到10億元。

她說，台商回台投資是用貸款或自有資金，「這部分細節我們不會去問廠商」。

王美花指出，「廠商自己的資金調度問題，我們不需要管，我們只需要管廠商有沒有如期報提報計畫」，她舉例，譬如廠商說今年建廠，或是今年擴廠，明年生產線、機器進來，「我們是在追蹤這樣的事情，我們不是管廠商的資金」。

此外，國民黨立委曾銘宗質詢時，重述林全能18日答詢的內容。曾銘宗認為，林全能當天是代表經濟部與會，答詢的重點，講的是真相，但是事後卻被經濟拚命打臉。

王美花認為，應該講廠商7成會去貸款，3成會用自有資金。至於廠商的自有資金，是國內或國外的錢，不是重點。如果林全能講話沒有那麼精準，請立委原諒。

王美花表示，台商回台投資，審查的重點是符不符合要件、美中貿易戰之下受到的影響、有沒有智慧化生產、計畫是否合理等等，不會管廠商資金是從哪裡來。

國民黨立委費鴻泰質詢時強調，支持台商回台投資，但是關於民間投資，其實每年也都會有，不必因為選舉到了，執政黨就用一些政治語言誇大宣揚所謂績效。

王美花答覆，政府重視台商回台投資，相關政策作為確實符合台商需要。（編輯：林淑媛）1081120