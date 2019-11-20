貿易戰干擾 台股收黑生技類股逆勢上揚

（中央社記者韓婷婷台北20日電）美中貿易戰反覆干擾，權值股及5G相關族群今天回跌壓抑大盤表現，台股今天跌25.2點，收在11631.2點，資金轉戰低基期及生技類股，神隆領漲下，帶動上市生技股指數逆勢上揚1.04%。

台灣神隆與國際大廠百特醫療（Baxter）合作開發、製造及量產的首項產品癌症針劑成功在美銷售，為神隆轉型為全方位藥廠奠定基礎，激勵連2天大漲，今天股價開高走高終場收在28元，逼近漲停板價位，創下1年多來新高價。帶動包括岱宇、中裕、中化、精華、生展、佐登-KY、康友、承業醫等都收漲，喬山終場漲3%，中天、順藥漲幅更超過4%。

整體上市生技指數則上漲1.04%。上櫃生技股則下跌0.2%，相較櫃買指數1.05%跌幅，表現相對抗跌。

順天醫藥與大陸上海醫藥集團腦結盟合作的中風新藥LT3001正式於大陸地區啟動專案，根據雙方先前簽訂的協議，雙方將在中國大陸合作開發LT3001。順藥將取得簽約金和研發里程金最高可達人民幣2.6億萬元（約新台幣11.3億元）。

新藥研發公司太景-KY也在昨天法說會釋出好消息表示，旗下流感抗病毒新藥TG-1000已於10月遞交中國大陸進行臨床試驗的pre-IND溝通交流會議，依過去經驗，取得臨床試驗許可(IND)後3至4年可上市。

另外，太景-KY的抗生素太捷信（奈諾沙星）口服膠囊已進行中國大陸醫保增補目錄談判，注射劑亦完成藥證核准前查廠，等待官方進一步消息。

法人表示，近來中國政府著重醫療保險費用控管，全球國際主要大型製藥公司降低藥品價格，持續搶入中國高達新台幣2.3兆元的龐大醫藥市場市場，預計醫療基金多頭續航。

保德信投信認為，中國醫療改革在過去幾年發生結構性變化，不僅醫療體系完善並降低醫療費用，這將給予國際製藥商帶來機會，隨中國醫療產業成長與日俱增，大型製藥成長有望水漲船高，有望挹注醫療基金長期成長動能。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，中國政府面臨人口老化、中產階級成長趨勢，近年竭力建立醫療體系，全球大型藥廠輝瑞、羅氏等配合政策調降藥價，換取准入中國醫療體系。

根據統計，過去5年中國投入醫療預算倍增380億美元，並且預期中國醫療保健行業在2030年價值到2.3兆美元。（編輯：楊凱翔）1081120