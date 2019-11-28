蘋概股三雄整理 台股守住11600點之上

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）蘋概股三雄整理休息，台股終場下跌30.38點，守住5日線和11600點整數關卡。法人表示，市場資金仍豐沛，台股後市技術性修正幅度不大，可留意明年兩大主軸。

台股今天在平盤下震盪整理，蘋概股三雄休息，大盤游走5日線約11593點和11600點關卡之上，尾盤電子金融走弱，台股守住11600點之上。

加權股價指數終場收在11617.08點，下跌30.38點，跌幅0.26%，成交值來到新台幣1048.79億元。電子股跌0.33%，金融股跌0.36%。

蘋概股今天整理休息，股王大立光終場收在4485元，跌0.99%，晶圓代工龍頭台積電終場收在309.5元，小跌0.48%。鴻海收在89.8元，小跌0.88%。

日月光投控收在77元，小跌0.13%。可成收在258元，下跌2.09%。和碩收在69.5元，小跌0.29%。

金控股國泰金收在42.35元，小漲0.12%，富邦金收在45.4元，小跌0.98%。中信金收在21.95元，跌1.35%。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，中美貿易戰最差狀況應已過去，對股市影響性遞減。從總經面分析，國際貨幣基金（IMF）預估明年經濟成長趨緩，但仍處於成長；美國聯準會（Fed）考量全球仍有不確定性，維持預防性降息策略，且Fed開啟購債，市場資金仍豐沛，預期台股後市即便技術性修正，幅度也不大。

觀察類股族群，吳繼先指出，明年兩大主軸包括基地台和手機等相關供應鏈的5G應用；此外中國大陸華為加速自主化，中國其他廠商也加速國產化進度，台廠可望受惠。另外在其他次產業方面，可留意全螢幕手機、電子標籤等具成長潛力類股。（編輯：黃國倫）1081128