中印棉紗倒貨南紡遭殃 侯博明：明年有望回穩

（中央社記者潘羿菁台北5日電）苦於印度與中國棉紗倒貨影響價格，棉紡大廠南紡今年前3季虧損，不過租金挹注與轉投資收益，力拚全年度損益兩平；展望明年度，南紡總裁侯博明表示，棉紗本業有望回穩，流通事業轉虧為盈。

受到中國棉紗工廠轉至越南設廠，加上印度低價棉紗赴當地銷售，越南棉紡價格遭到壓抑，導致南紡越南前3季稅前大虧新台幣4.83億元，較去年同期大幅衰退1.94倍。南紡坦言，目前當地供過於求情況嚴重，雖然南紡越南外銷占比6成，但外銷價受內銷價牽制，估計全年度南紡越南虧錢抵定。

侯博明指出，雖然棉紗價格差，但是接單量穩定推升工廠稼動率高，也逐步消化高價庫存棉花，現階段南紡越南庫存棉花成本已經低於市價，再加上，明年預計擴充2萬錠新產能，以及舊設備改建等，預料明年棉紡本業營運有望轉好。

去年南紡已在新加坡成立公司，目前啟動股權移轉計畫，第一階段轉移太子龍股權100%至新加坡公司，後續再評估轉移南紡越南，估計整體股權轉移需花2至3年時間。

儘管紡織本業表現不如預期，侯博明說，南紡購物中心設定全年度營收60億元將會達標，帶動南紡流通今年度虧損有望改善，此外，購物中心二期計畫規劃明年10月底試營運，預料將創造流通業新動能。

南紡流通今年前3季稅前虧損6600餘萬元，今年仍是維持小虧格局。侯博明直言，明年絕對會轉虧為盈，整體看來，南紡流通僅花5年就轉盈餘，表現在預期內。（編輯：林孟汝）1081205