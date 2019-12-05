明基佳世達轉型跨入醫療產業 明年拚3成成長動能

明基佳世達集團積極拓展醫療器材及服務事業，佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培表示，集團的醫療相關營業額已突破新台幣百億元，血液透析儀期望3年內達到50億元營業額。中央社記者韓婷婷攝 108年12月5日

（中央社記者韓婷婷台北5日電）明基佳世達集團於2005年轉型跨入醫療產業，旗下佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培今天表示，集團的醫療相關營業額突破新台幣百億元，明年拚3成成長動能。

楊宏培表示，明基佳世達集團於2005年投資南京明基醫院，並於2008年正式開業服務，是國內科技業中最早投入醫療事業業者，積極跨入醫療服務、醫療器材到大健康領域。集團轉型最終目標是一半的營收來自醫療領域及解決方案的貢獻，新領域毛利率設定在30%以上，目前不含醫院的營收已突破百億元。

楊宏培指出，看好用於洗腎的血液透析儀未來市場潛力，除了持續投資大陸市場外，明年也將擴展到東南亞市場，初步會以印尼為基地深入當地市場。上海廠則希望在2年內拿到證照並投產，推動透析儀在未來3年達到50億元的營收目標。

楊宏培表示，在全球智慧醫療大趨勢下，集團強調應以人為本、以病患為中心，提供對病患與醫護人員有益的智慧醫療。結合醫療服務的第一線需求，醫療服務及器材事業已從超音波、數位口腔方案等自主開發能力，進一步拓及血液透析、聽力健康等新事業版圖。

明基佳世達集團在今年台灣醫療科技展展示8大主題展區，以實現友善就醫、提升診療效率為目標，展示智慧手術室（iQOR）、智慧植牙中心（iQDI）、智慧透析中心（iQHD）等智慧醫療方案。

楊宏培表示，根據Deloitte報告指出，2018年至2022年全球醫療保健支出預計將以每年5.4%的速度成長，與2013年至2017年的2.9%相比大幅上升，至2022年可突破10兆美元。另依據生技市場調查機構Evaluate的2018年醫療科技業報告，全球醫療科技器材產值7年成長近5成，估計2024年可達到5950億美元。（編輯：楊玫寧）1081205