中東首富看好台灣 盼找夥伴合作擴大投資

（中央社記者廖禹揚台北5日電）外貿協會董事長黃志芳率團拜會中東首富瓦利德親王，瓦利德親王於會中表示，台灣仍具十足經濟發展潛力，表達持續投資台灣意願，希望外貿協會推介合適合作夥伴。

中華民國對外貿易發展協會今天發布新聞稿表示，黃志芳4日率台灣智慧產業參訪團至王國控股公司（Kingdom Holding Company）總部，拜會中東首富瓦利德親王（Al Waleed Bin Tala），討論油價走向、石油在全球產業及經濟扮演角色、美中貿易戰等議題。

瓦利德親王曾在2007年訪台，與時任外交部長的黃志芳為舊識，外貿協會轉述，瓦利德親王相當推崇台灣在經濟及民主方面的卓越成就，並認為台灣仍具十足的經濟發展潛力。瓦利德親王近年有意加強對台灣投資，目前已在桃園機場周邊投資過境旅館，並表示若有合適項目，希望繼續投資台灣。

瓦利德親王旗下及投資入股企業囊括房地產、觀光旅館、金融、科技、媒體、娛樂、電商等，他表示希望與外貿協會保持聯絡，請外貿協會就可能合作項目推介潛在合作夥伴，並表達訪台意願。

瓦利德親王也主動詢問台灣綠能發展情形，黃志芳表示，台灣正全力發展綠能，未來兩國綠能產業將有交流合作空間，台灣在各項智慧解決方案及資通訊產業上，都是沙烏地阿拉伯最佳夥伴。

外貿協會表示，瓦利德親王出身沙烏地王室，但在1980年僅憑1.5萬美元創業，憑藉獨到投資眼光擴大事業版圖，成為中東首富；瓦利德親王近期看好正全力推動「願景2030」計畫的沙國經濟，目前正在吉達興建全球最高的摩天大樓。（編輯：林淑媛）1081205