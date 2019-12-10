力挺中小企業 蘇建榮：鼓勵公股行庫支持

（中央社記者張祈花蓮縣10日電）財政部今年從北至南舉辦7場「力挺中小企業發展」系列講座，壓軸場今天在花蓮登場，財政部長蘇建榮表示，政府鼓勵公股銀行提供中小企業營運所需資金，促進產業轉型升級。

財政部號召公股銀行分區舉辦系列講座，最終場由彰化銀行主辦，今天在花蓮福容飯店舉行「小微展翅翱翔花東」講座，邀請中華管理發展基金會執行長兼易遊網董事長陳甫彥、李奧貝納集團體驗長周子元，分別就人文行旅及創新轉型兩大議題討論。

蘇建榮表示，國內中小企業對外面臨數位經濟時代衝擊，對內則有轉型升級考驗，政府在政策面推動提供優惠貸款，加強中小企業信用保證金功能外，加強公股銀行支持中小企業的力度，鼓勵在資金上提供協助，其中特別關注小微、青創企業。

蘇建榮指出，自今年3至10月，八大公股行庫對中小企業的放款戶數，增加3萬536戶，總戶數已突破16萬戶，針對中小企業放款餘額，增加新台幣1721億元。

彰化銀行董事長凌忠嫄表示，花東地區以觀光為重點發展產業，面臨陸客來台限縮、廉航興起降低國人國內旅遊等影響，觀光產業面臨經營挑戰。

彰銀配合中小企業信保基金開辦「振興旅宿業融資信用保證」方案，提供旅宿、觀光業資金協助，在農業轉型、文創產業上，也推出相配合的優惠融資方案，協助小微企業貸款專案，都能有更優惠的融資條件。（編輯：李亨山）1081210