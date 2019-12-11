隱型眼鏡雙11熱銷 金可晶碩第4季看旺

（中央社記者韓婷婷台北11日電）隱形眼鏡廠受惠雙11銷售檔期旺季效應加持，包括金可-KY及晶碩11月營收都衝上歷史新高，法人看好金可及晶碩第4季旺季效益表現亮眼。

金可受惠雙11銷售檔期出貨動能強勁加上日本OEM訂單也優於預期，11月營收以新台幣8.31億元創下新高，月增7.45%，年增擴大到18.4%；累計前11月營收74.36億元，年增9.27%。

展望後市，面臨中國市場激烈競爭，金可-KY以多品牌、多品項策略因應站穩大陸市場，金可預估明年大陸OEM（代工生產）市場還是有較大增長，自有品牌也會成長，除了大陸市場外，包括日本及台灣市場也將持續穩定成長；產線會持續擴增，但擴增幅度將小於今年。

金可內部設定中長期目標是3年內成為隱形眼鏡亞洲第一大，6年內全球彩片第一大。

外資預估金可今年全年營收有機會突破80億元大關，明年挑戰85億元、每股純益挑戰16元，有機會再創近4年新高。

晶碩在主力客戶庫存去化及新產品出貨推動，11月營收攀上3.47億元，月增22.56%，年增29.27%，動能強勁；累計前11月營收29.86億元，年增4.38%。

法人看好晶碩在季節旺季加上矽水膠新品預計年底起至明年在歐洲、大陸、台灣等地推出，帶動第4季營運將進一步回升。

生技股股王精華在競爭者搶單影響下，今年表現相對較弱，不過11月營收5.27億元，月增0.27%，已是連續第4個月維持月增，年減8.53%；累計前11月營收58.21億元，年減4.99%。

面對競爭激烈的一般隱型眼鏡市場，精華鎖定兒童近視控制隱形眼鏡市場，隱形眼鏡新產品已獲衛福部解盲確認；下一步將進入藥證及各國專利申請，鎖定全新市場。（編輯：黃國倫）1081211