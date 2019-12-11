5G競標第2天 第12回合總標金274.3億元

（中央社記者吳家豪台北11日電）5G第一波釋照進入第二天，第12回合暫時總得標金為274.3億元，其中最熱門的頻段3.5GHz暫時總得標金額為270.18億元，28GHz暫時得標金額為4.12億元，1800MHz依舊暫時無人出手。

5G第一波釋照10日開始競標，一如外界預期，3.5GHz為熱門頻段，首日暫時標金達265.68億元，28GHz暫時得標為2.06億元，1800MHz尚未有人出手。首日暫時總標金達267.74億元。

今天展開第二天競標，進入第12回合暫時總得標金為274.3億元，其中最熱門的頻段3.5GHz暫時總得標金額為270.18億元，28GHz暫時得標金額為4.12億元，1800MHz依舊暫時無人出手。

5G第一波釋照10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由5大電信業者角逐頻譜，市場預料，在3.5GHz黃金頻段「僧多粥少」的狀況下，可能會掀起一場銀彈大戰，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥日前更表示，將預算收入提高10%，達到新台幣440億元。

但業者觀察，以目前戰況來看，各家都相對理性、觀望，可能來自於4G資費低價競爭、5G資費恐難提升ARPU（平均每戶貢獻金額），加上企業專頻釋出，讓電信業者出手相對保守。

電信三雄今天股價相對淡定，中華電信平盤111.5元，遠傳上漲0.28%，至72.4元，台灣大走揚0.44%，至114元；亞太電信早盤翻黑，至8.11元，小幅下跌0.25%。

由於28GHz和1800MHz仍有區塊無業者出價，目前暫時得標價還低於底價，而電信三雄是否會堅持拿滿100M，以中華電信態度最為關鍵，台灣之星及亞太電信是考慮以拿20M還是堅持40M為策略，也都將左右最後標金。

為了讓標金合理、速度加快，NCC參考國外競標做法，並導入加速機制；市場評估，5G的標金不至於超過4G第一波釋照的決標金額1186.5億元，但很有可能會比預算收入的440億元更高，整體競標可望在年底前結束。（編輯：張均懋）1081211