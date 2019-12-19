5G產品帶旺 騰輝-KY明年營收加溫

（中央社記者江明晏台北19日電）CCL廠騰輝-KY第3季營收、獲利創新高，看好5G認證入手，打入中興等供應鏈，估5G產品相關貢獻可達5到10%，整體營收將較今年雙位數成長。

利基型銅箔基板（CCL）供應商騰輝-KY第3季合併財報營收新台幣14.4億元，稅後純益1.5億元，每股稅後盈餘2.18元，營收及獲利同步創下歷史新高，毛利率同創歷史新高，達29.5%，主要受惠鋁基板、軟硬結合板及軍工航天等高毛利特殊材料銷售達史上新高而獲利亮眼。

騰輝-KY11月合併營收4.9億元，年成長率15.8%，累計1至11月營收50億元，累計成長率1.1%。主要來自光電板訂單需求高於預期，以及消費用電子材料等訂單增加，並且靠特殊材料營收貢獻持續上升，帶動營收金額成長，第4季雖為傳統淡季，但獲利表現與第3季差異不大，全年營收也有機會超越去年。

展望2020年，騰輝於5G、散熱應用、物聯網、車用電子、軍工航天、軟硬結合板黏結材料產品結構多元，看好明年營收動能強勁，成長幅度將「很可觀」，尤其5G認證入手，打入中興供應鏈，目前板材已在測試中，預估明年首季將取得訂單，5G產品相關營收貢獻可望達到5到10%。

騰輝-KY進一步說，高毛利產品以散熱基板占比最高，以往比重較低的日系車，也通過終端車頭燈大廠散熱材料認可，為散熱基板業績成長帶來新動能。

近期許多5G相關應用終端大廠，提出更多在伺服器、儲存、交換機等材料認證及長遠合作需求，未來除了既有利基產品市占率提升、產品線擴大以及5G相關應用進入量產，長線營收及獲利動能可期，明年營收估計有雙位數成長，毛利率則持平。（編輯：鄭雪文）1081219