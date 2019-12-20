華碩尾牙登場 施崇棠：要為股東創造更大價值

（中央記者江明晏台北20日電）電腦品牌廠華碩今天舉辦尾牙，董事長施崇棠說，明年目標設立會更積極，為股東創造更大價值，在AIoT（人工智慧結合物聯網）及原有業務上都會端出創新。

華碩今天在南港展覽館舉辦歲末聯歡晚會，席開630桌，晚會由黃子佼、曲艾玲主持，表演藝人包括周湯豪、林宥嘉、田馥甄。最大獎為Volkswagen Tiguan在內共5輛汽車提供同仁抽獎。

尾牙開場由施崇棠、副董事長徐世昌、集團總裁曾鏘聲、共同執行長許先越及胡書賓率主管群表演。

施崇棠致詞時表示，這一年來深深感受到大家團結在一起面對挑戰，產生最優化的共識與眾智，華碩今年在大家齊心合力下，真的進步很多。

他指出，華碩今年適逢30週年，對一起胼手胝足奮力打拚至今的華碩人來說，更顯意義非凡，期許所有華碩人將文化DNA發揮極致，成為新時代中備受推崇的科技創新領導企業。

施崇棠受訪時表示，對共同執行長表現很滿意，都給他們90分的高分，尤其在發揮「眾智」和前線戰力上，表現超乎預期。

針對明年展望，他表示，公司正緊鑼密鼓做最後目標設立，會更積極，為股東創造更大價值，但華碩不要忘掉「魂」，要透過技術和創新增加量能，而不是一昧追求市占率。

他也提到，華碩核心業務還是要進化式的創新，不管是電腦運算還是手機運算，「都要讓它更聰明」，AI更要發揮機器智慧幫助人類，「華碩不管是在AIoT、原有業務都會有創新」。

市場看好5G將帶動AR（擴增實境）、VR（虛擬實境），施崇棠認為，華碩後續新產品方面不一定是AR，雖然VR、AR是未來趨勢，在B2B和B2C領域都有很多好的機會，但也有很多「陷阱」，許多技術瓶頸還沒有真正突破，認為AR眼鏡應該先從小應用開始，做得更薄更輕，結合手機的運算能力。（編輯：鄭雪文）1081220