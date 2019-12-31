信義房屋加碼馬國投資 累計投入逾15億元

（中央社記者潘羿菁台北31日電）信義房屋再度加碼馬國投資，昨日公告斥資馬幣8250萬元（約新台幣5.98億元），購入馬來西亞沙巴州土地使用權，這是信義第二次購入，累計今年以來在馬國投資金額高達15.78億元。

台灣房仲業當中唯獨信義房屋往海外布局觀光事業，創下國內同業首例。

信義房屋認為，近年赴沙巴旅遊的遊客逐年成長，2018年約388萬人次，近10年複合成長率約5.4%，優於馬來西亞平均值。因為沙巴擁有沙灘海景、氣候又相當穩定，全年適宜旅遊，為布局觀光事業的優勢條件。

信義房屋今年9月公告購入馬國沙巴州土地使用權201.6公頃，馬幣金額1.37億元（合新台幣約9.8億元），當時換算每坪馬幣約225.47元；如今，信義房屋再度購入同一區塊土地使用權101.7公頃，總計投資金額為馬幣8250萬元（約新台幣5.98億元），換算每坪馬幣約268.17元，比前次購買略貴馬幣42.7元。

總計信義房屋兩次購買金額已達到15.78億元，總面積為303.3公頃。

至於購入後規劃方向，信義房屋強調目前尚未確定，度假村、飯店與海島住宅等均不排除；自營或是委外等選項也都在評估中。（編輯：林孟汝）1081231