海外資金專法成效 財長：上路首年達1300億沒問題

（中央社記者吳佳蓉台北31日電）展望海外資金專法成效，財政部長蘇建榮表示，預估專法上路滿一年，申請匯回資金至少可達新台幣1300億元，之中若有一半資金投入實質投資，配合貸款，在乘數效果下將可帶動更大規模投資，有利內需。

財政部賦稅署統計，「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（海外資金專法）從2019年8月15日上路至12月30日止，申請案件共161件，申請匯回金額459.17億元，其中143件、440億元已通過國稅局及金融機構審查，實際匯回資金已有83件、金額達304億元。

蘇建榮今天接受媒體訪問時表示，預估到2020年8月，也就是專法上路約一年之際，專法申請匯回金額至少可達1300億元沒問題，與原先的保守估計數相當；假設有一半匯回資金都投入實質投資，並搭配貸款取得更多資金，將可帶動更大投資規模，對內需相當有利。

蘇建榮說，配合立法院通過的附帶決議，將配套於專法施行期滿後1年內，報請行政院核定「受控外國企業」制度（CFC）施行日期，讓延宕已久的反避稅制度上路，2020年將著手規劃，對業者進行宣傳、輔導。

展望2020年新願望，蘇建榮定調「成長」主軸，希望股市穩定、經濟成長、專法匯回資金成長，同時稅收也成長，財政持續穩健。

回顧上任部長以來施政，蘇建榮指出，國家實質減債及公股銀行團體協約、持股信託保障更完整，是讓他最有感的政績。其中，中央政府總預算已連續兩年未舉債，還可還債，達成實質減債，2018年還債792億元，2019年還債885億元。

蘇建榮說，2019年即使在特別預算部分有舉債430億元，但低於總還債金額885億元，仍實質減債455億元，整體債務餘額呈現降低，相當難得，先前中央政府實質減債，已是2007、2008年的事。（編輯：楊玫寧）1081231