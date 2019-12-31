台塑四寶股價先盛後衰 今年市值減少近4%

（中央社記者潘羿菁台北31日電）塑化龍頭台塑四寶今年堪稱上沖下洗，法人表示，上半年四寶股價維持高檔，下半年如溜滑梯般走跌，歷經一年整理，目前四寶合計總市值新台幣2.65兆元，比年初的2.76兆元衰退近4%。

美中貿易戰年初開打，法人指出，當時市場尚未感受到關稅開徵後帶來的負面影響，因此上半年台塑四寶的營運動能依舊偏強，儘管台塑化今年首季意外虧損，原因是中國煉油大增帶動汽、柴油外銷影響成品油獲利。

上半年台塑四寶的石化產品報價維持高檔，例如乙烯每噸1000至1200美元、苯乙烯（SM）與聚丙烯（PP）都落在1060美元區間，法人表示，下半年美中貿易戰進入延長賽，下游客戶開始趨於保守，甚至連中國內需動能也受波及，需求減緩、石化報價走跌，乙烯、SM與PP全數失守1000美元，台塑四寶股價跟著下挫。

其中，又以台化股價最明顯，從年初的100元盤整，到6月下旬一度下挫到85元，至今回不去百元價位，也讓台化市值從年初的5843億元縮水至5128億元，下修幅度約12.2%，為台塑四寶股價下修幅度最大者。

台塑化市值從9811億元跌落至9287億元，跌幅約5.3%。南亞則是從5788億元縮水至5773億元，跌幅0.3%。

法人指出，唯獨台塑市值不減反增，年初的6212億元增加至6353億元，顯示台塑為市場較看好的塑化個股，也成為支撐台塑四寶總市值的主力。（編輯：鄭雪文）1081231