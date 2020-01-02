foodpanda外送員保險升級 死亡保障最高200萬

（中央社記者蔡芃敏台北2日電）外送平台foodpanda宣布，1月起調整保險內容，包含意外傷害致失能或死亡保障提升至最高新台幣200萬元、意外傷害醫療險實支實付型且最高給付3萬元，保費將全由業者負擔。

去年國慶連假接連發生外送員車禍致死意外，外送員職業安全及勞動權益引發關注。勞動部日前發布「食品外送作業安全指引2.0」，台北市政府也訂定「台北市外送平台業者管理自治條例」草案。

foodpanda今天發布新聞稿指出，為響應「台北市外送平台業者管理自治條例」，foodpanda自1月1日起主動調整保險內容，與攜手國泰世紀產險提供全新保險內容，提供旗下上萬名外送員保障，且內容優於現行法規中的團體傷害保險。

保險內容包含意外事故身故失能或死亡，提升至最高200萬元，並新增傷害醫療保險實支實付型、最高給付3萬元，以及傷害醫療保險日額型每天1000元，外送員保費將全部由foodpanda負擔；國泰世紀產險告訴中央社記者，外送員於foodpanda服務期間，保險為全天候適用。

foodpanda董事總經理方俊強表示，foodpanda對重視每位外送夥伴的安全及身心狀態，調整保險內容後將保障外送夥伴權益。

方俊強進一步說，美食外送平台為新經濟模式，foodpanda持續配合政府機關的指導，並努力建立能與時俱進的企業型態，不僅是提供消費者外送的便利，也希望更好的提供勞動環境及工作機會。

為了打造具保障且自由彈性的服務環境，foodpanda有三大執行要點，包含加強交通安全訓練及宣導、優化承攬行為準則、提供優於現行法規的保險內容。

除了調整保險內容、制度回應政府規範，foodpanda呼籲，盼主管機關能提供業者與政府溝通的管道，研擬更符合平台經濟的勞動政策，兼顧外送夥伴服務彈性與權益，以符合新經濟模式的需求。（編輯：楊凱翔）1090102