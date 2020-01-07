內控諸多缺失 台中銀與台中銀保經遭罰逾千萬

（中央社記者劉姵呈台北7日電）金管會今天表示，台中銀保經的高階經理人交際費報銷未建立有效的內控制度，開罰新台幣300萬元，另母公司台中商銀因管理不當連帶開罰600萬元，加上其他內控缺失，2公司共罰1080萬元。

金融監督管理委員會今天表示，2018年對台中銀保經母公司台中商銀辦理一般業務檢查時，發現台中銀保經有3大缺失，其中，包括交際費未建立有效內控制度、對保戶客訴案沒有填寫申訴處理紀錄表並留存處理軌跡，開罰300萬元；再者，台中銀保經對無銷售實績的業務員核發保險銷售獎金，開罰150萬元；保單銷售獎勵僅以業績目標達成作結算，未加入非財務指標，開罰30萬元，合計開罰480萬元。

金檢也發現台中商銀有4大缺失，其中較嚴重的為公司稽核單位雖每年對子公司台中銀保經有辦理2次專案查核，但都未能有效發現相關缺失並提列意見，重罰600萬元。

此外，台中商銀先後發生有行員與客戶間有金錢往來，儘管沒有挪用客戶資金或造成客戶損失，卻未能有效檢討缺失發生原因並確實改善，金管會處以糾正外，同時下令在改善情況未經銀行局認可前，台中商銀不得申請增設國內分支機構，但若是偏鄉地區（如金融服務欠缺地區）則不在此限制之內。

金管會表示，台中銀保經為台中商銀100%持有，公司資本額12億8600萬元，董事長為賴麗姿，總經理為許銘仁。（編輯：張均懋）1090107