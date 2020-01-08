美伊衝突 台股震盪收黑守住11800點

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）美伊關係緊繃，儘管台積電盤中領軍翻紅帶動台股反彈，不過尾盤鴻海收今天最低，台股終場下跌63點，守住11800點之上。法人表示，選股宜避開高本益比，防大盤回檔、本益比修正。

美國和伊朗關係緊張，伊朗向美國進行報復，美股收低，亞股走跌，台股今天開盤殺低，一度失守11800點整數關卡，盤中台積電翻紅領軍電子股反彈，台股翻紅遊走平盤附近，尾盤鴻海轉弱，台股收跌63點，守住11800點之上。

加權股價指數終場收在11817.1點，下跌63.22點，跌幅0.53%，成交值來到新台幣1495.15億元。電子股翻黑下跌0.35%，金融股跌0.69%。

電子權值股震盪整理，股王大立光終場收在4785元，漲0.95%，晶圓代工龍頭台積電終場收在平盤329.5元。鴻海收在今天最低86.5元，跌2.92%。

日月光投控收在77.4元，跌1.65%。可成收在232.5元，跌0.85%。聯發科收在430.5元，漲1.06%。

金控股在平盤下整理，國泰金收在41.8元，跌0.95%，富邦金收在45.8元，跌1.08%。中信金收在22.25元，小跌0.45%。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，美伊衝突升溫，台股呈現回檔整理，不過就總經面、企業基本面分析，今年將呈現溫和成長格局，短線回檔整理，是籌碼面及技術面合理修正。

另一方面，美國和中國達成第一階段貿易協議，貿易戰風險大幅降低，台股後市不悲觀，建議利用短線急跌，布局績優成長股。

展望台股後市，吳繼先分析，受惠資金行情及產業展望佳，推升美股與台股指數先前走高，不過台股股價淨值比（PB）已超過以往10年平均，在股價位階相對偏高下，任何風吹草動會使持股信心鬆動，因此選股上宜避開高本益比（PE），以防大盤回檔、本益比修正。

從類股族群來看，吳繼先指出，可留意包括5G手機、基地台，以及半導體相關晶圓代工、封測、檢測供應鏈；此外可關注全螢幕手機、OLED手機、電子標籤、EUV技術變革等中小型個股。（編輯：鄭雪文）1090108