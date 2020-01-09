新光金12月單月虧損25億 全年獲利仍創新高

（中央社記者劉姵呈台北9日電）新光金今天公布，2019年12月稅後虧損新台幣25.11億元，新光金表示，主因新台幣升值，墊高新光人壽12月避險成本，拖累金控出現單月虧損，但金控全年獲利仍創新高。

新光金今天公布，金控2019年12月單月稅後虧損25.11億元，累計去年全年稅後盈餘達166.06億元，累計每股稅後純益（EPS）1.34元。

新光金資深副總經理徐順鋆向中央社記者表示，造成金控單月虧損的原因為子公司新光人壽去年12月單月虧損達31.96億元。

徐順鋆進一步指出，由於11月至12月是人壽業績競賽期間，導致新契約成本較重；再者，新台幣12月升值1.33%，以致無本金交割遠期外匯（NDF）成本高達4%至5%，避險成本較高，約有30餘億元，造成新壽單月虧損。

不過，徐順鋆強調，新光金控2019年全年整體獲利仍達166億元，為金控成立以來最高一年。

其他子公司獲利部分，新光金保代去年12月稅後盈餘0.04億元，累計去年全年稅後盈餘0.6億元；新光銀行去年12月稅後盈餘為4.88億元，累計去年全年稅後盈餘達55.22億元；新光投信去年12月稅後盈餘有0.12億元，累計去年全年稅後盈餘達0.44億元；元富證券去年12月稅後盈餘0.65億元，累計去年全年稅後盈餘達15.42億元。（編輯：張均懋）1090109