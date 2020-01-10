電動車增溫 自行車雙雄去年營收攀高

（中央社記者潘智義台北10日電）受惠電動自行車銷售帶動，巨大工業、美利達工業今天公布去年集團合併營收均較2018年成長，分創歷史新高及次高。

巨大集團統計，去年12月合併營收新台幣48.08億元，較2018年同期增加6.93%。去年全年集團累計營收634.05億元，年增5.67%，也是繼2015年集團營收604億元之後，再創歷史新高；雖然在2019年大環境圍繞美中貿易戰、歐洲反傾銷及匯率不利因素，營收依然勝過前年。

巨大集團表示，2019年電動自行車成長動能依舊強勁，自有品牌銷售主要成長來自捷安特歐洲公司，捷安特美國公司及捷安特中國公司。

美利達工業今天公布，去年12月集團合併營收新台幣24億1347萬元，較2018年同期增加19.3%；累計全年合併營收280億2447萬元，年增8.59%，創歷史次高。

美利達統計，去年12月自行車銷售台數8萬447台，較2018年同期增加11.82%。去年1月至12月累計銷售總台數105萬2165台，年減8.71%，但因銷售單價高，所以營收仍然增加。

除了集團各地工廠合併營收、銷售台數之外，美利達指出，台灣廠主要出口歐、美市場高級自行車及電動自行車，去年12月銷售台數8萬93台，年增15.65%。營收24億7115萬元，年增22.81%。

美利達表示，台灣廠去年1月至12月累計銷售台數81萬9211台，年減13.19%，但1至12累計營收250億421萬元，年增9.69%，創歷史新高。（編輯：蘇志宗）1090110