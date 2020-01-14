上銀與手機大廠合作 估第2季起業績回溫

（中央社記者鍾榮峰台中14日電）上銀集團總裁卓永財表示，今年落實多項新計畫，包括手機廠、5G設備商、半導體晶圓系統等，儘管工具機景氣未回升，不過集團第2季起可回溫。法人估上銀今年業績看增一成。

上銀集團包括上銀、大銀微系統、上銀光電和邁萃斯精密等公司，今天晚間在台中舉行尾牙聯歡晚會，席開590桌，尾牙最大獎新台幣10萬元，現金獎總額300萬元，將公布3000多個獎項。

展望今年營運，卓永財透露，今年上銀進一步收購瑞士子公司股權，未來上銀將100%持有瑞士子公司，明年可望合併認列財報，因應機電整合趨勢。此外，上銀也參與日系車廠組織再造改革計畫，提供產品，通過認證進入汽車生產線，系統服務將是未來重點。

卓永財透露，大銀微系統與手機大廠進行新計畫，系統設備升級，最遲今年下半年可望定案執行，相關人員已經進駐矽谷，供應傳動定位系統。上銀也參與5G基地台設備合作，與合作夥伴預計2月起密切洽商。上銀也切入半導體晶圓系統，未來將提供20套，首批4套估計3月底出貨。

觀察產業面，卓永財表示，工具機產業接單還沒有看到回升跡象，不過電池、5G和半導體應用持穩，上銀和大銀微系統營運有機會比去年好，最快第2季開始有機會回溫。東南亞市場需求有機會在今年下半年發酵，今年下半年工具機產業景氣有機會較上半年和去年同期佳。

展望上銀集團營運，本土法人指出，智慧製造、產業自動化成長趨勢不變，不過去年上半年上銀營收基期較高，市場需求最快今年第2季開始回溫，預期到今年第3季上銀業績可望較去年同期轉正，預估上銀和大銀微系統業績有機會較去年成長一成以上，第1季應該是今年谷底。

對於新台幣兌美元匯率升值，卓永財重申外匯應該要中性，新台幣匯率升值並非反映實際產業競爭力提升，而是台商資金回流所致，中央銀行不能放任新台幣升值過當，不能升值破30元。

觀察去年營運表現，卓永財表示，集團旗下大銀微系統業績下滑，去年第4季可能有匯損新台幣8000多萬元，不過去年第4季仍會賺錢，去年有很多基礎已到最後階段，例如大銀微系統和邁萃斯取得高雄鳳山工業區各5000坪土地。

卓永財表示，去年集團也協助印刷電路板廠商提升生產效率，整廠轉型智慧自動化，訓練承包商。（編輯：張均懋）1090114