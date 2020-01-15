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羅文嘉林飛帆2天前口頭請辭 卓榮泰盼同進退
首頁 / 證券

林學圃：南港今年營運有望優於去年

最新更新：2020/01/15 17:01

（中央社記者潘羿菁台北15日電）南港輪胎名譽董事長林學圃表示，南港世界級產品世界明珠即將問世，目前將出售南榮4成股權盼提前讓不動產利益進帳，至於本業營運，預期營運成績有望優於去年。

南港輪胎下午舉行法說會，特地選在世界明珠工地舉辦，對外揭露動工近況，值得注意的是，這場法說吸引前中華開發工業銀行董事長胡定吾現身，坐在台下聽取報告。

林學圃致詞表示，台北市已少有逾9000坪土地，世界明珠基地面積9453坪，相當於帝寶兩倍，將是改變台北東西門戶的指標案件，也會造就南港輪胎體質改變，「好戲還在後頭」。

目前世界明珠住宅戶數為215戶，至今銷出79戶，銷售率達到36.7%，銷售金額逾170億元，儘管依會計規定不動產出售利益需按照完工法認列，但是林學圃說，將要出售世界明珠開發公司南榮開發40%股權，盼望在今年底讓不動產利益提前入帳。

若順利處分，不排除透過減資縮小公司資本額；今年採取兩次股利發放，3月擬發0.7元。

林學圃進一步強調，南港不是只靠銷售不動產，本業獲利表現相當亮眼，日前擬定十年前瞻計畫並分為兩階段，第一個5年要把南港塑造為高獲利企業，第二個5年則是成為台灣重要企業之一。

對於本業營運，林學圃指出，預估今年全球輪胎需求14億條，為持平表現，歐洲市場衰退1%、日本2%，唯獨北美逆勢成長1%，另外，原物料價格預估盤整為主，加上產品結構調整，南港輪胎今年業績有望優於去年。

目前確定的是，南港輪胎將要擴充產能，新豐廠將採取立體化廠房，現階段該廠約550萬條年產能，一旦廠房立體化後，有望帶動年產能600萬至700萬條，增幅27%。

南港去年前3季稅後淨利新台幣10.13億元，年增4.4倍，每股稅後盈餘（EPS）為1.26元。日前也公告去年12月自結稅前盈餘0.38億元，累計去年1至12月稅前盈餘13.53億元，年增3倍，全年毛利率為18.5%，比前年16%增加2.5個百分點。（編輯：張均懋）1090115

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