離岸風場第三方驗證新制8月公布 2022年起適用

（中央社記者蔡芃敏台北15日電）台灣離岸風場建置正按部就班往前走，經濟部表示，標檢局將在8月公布離岸風場第三方驗證新制，新增製造、運輸施工等2項目，新制自2022年起適用。

經濟部標準檢驗局長連錦漳今天表示，為了配合國家綠能政策以及標準檢測驗證，標檢局今年將推動第二階段離岸風電案場專案驗證管理制度。

標檢局組長黃志文說，離岸風場專案驗證項目包含場址調查、設計、製造、運輸施工與運維等5項，但標檢局去年4月推出的第一階段管理制度，只有包含場址調查、設計2項，因此標檢局預計最快於今年8月公布新增製造與運輸施工等2項的管理制度，並於2022年上路。

政府推動綠能政策，不少離岸風場正動工興建中，若要再配合新增項目，運轉時程恐面臨壓力，對此，黃志文重申，台電一期、海能、允能等將在今年商轉的風場，仍採第一階段標準。

他說，政府為了把關才訂定第二階段新制，目前2022年沒有新風場上線商轉，因此開發商有時間因應新制；他進一步補充，新增驗證項目後，業者檢驗費用會提升。

此外，黃志文指出，台灣目前興建中的風場多委由全球第三方驗證機構龍頭立恩威國際驗證（DNV GL）負責，標檢局將統籌與金屬工業研究發展中心、台灣電子檢驗中心、台灣大電力研究試驗中心、船舶中心、驗船中心等5家法人合作發展本土的第三方驗證，並與DNV GL攜手，學習國外技術及經驗，強化本土第三方檢驗能量。（編輯：林孟汝）1090115