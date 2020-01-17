外資喊買 新普股價飆337元歷史新高

（中央社記者韓婷婷台北17日電）5G世代、快速運算、電動車等發展趨勢，帶動電池產業發展，外資看好電池模組廠新普未來營運，調高目標價到350元，激勵新普近來股價逆勢飆高，今天衝上337元，創新高。

新普今天股價開高走高，早盤股價最高來到337元，飆上新高，外資今年以來買超4783張，外資持股比重已達55.86%，三大法人持股比例來到59.57%。

順達去年EPS5.61元，創近5年新高，今天股價直奔漲停價65.5元。

美系外資看好新普營運穩健成長，加上非IT產業產品組合增加，電動自行車及資料中心備援電池等非消費性電子比重，可望帶來穩健成長以及4%現金殖利率，重申「加碼」評等，目標價由原先的340元調高到350元。

美系外資認為，新普已開始向亞馬遜、微軟出貨資料中心備援電池（BBU），將從今年第一季起挹注少量營收；預估資料中心備援電池將貢獻新普2020年營收3%、貢獻毛利10%，看好新普將於2021年打入更多美系資料中心客戶。

另外，本土法人也看好新普伺服器BBU從今年開始出貨並將開始貢獻營收，維持「增加持股」評等，目標價由308元調高至378元。（編輯：鄭雪文）1090117