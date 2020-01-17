標檢局春節專案檢查 市場磅秤合格率達99.9%

（中央社記者廖禹揚台北17日電）農曆春節即將到來，為確保民眾採買年貨時使用磅秤計量準確，經濟部標準檢驗局今年提前完成市場磅秤春節專案檢查，合格率達99.9%，並在北中南年貨大街設置公秤，供民眾使用。

每逢傳統春節，標檢局都會針對全國年貨大街、傳統市場、大型量販店及超級市場等民眾採買年貨來源進行磅秤專案抽檢，今年共檢查191個處所、共1萬434台磅秤，其中不合格僅9台，合格率達99.9%。

標檢局表示，不合格磅秤中，有7台超出檢查公差，2台檢定合格單模糊不清，不合格磅秤已加貼「停止使用」單，並持續追蹤列管，若攤商被發現持續使用不合格磅秤，將處新台幣1.5萬以上、7.5萬元以下罰鍰。

標檢局長連錦漳說明，今年雖提前完成專案檢查，後續仍會實施不定期檢查，提醒民眾在市場購物時，注意交易磅秤是否黏貼「同」字檢定合格單，若發現未黏貼合格單、或疑似重量不足情形，可撥打（02）23434567，向標檢局或各分局申訴檢舉。

此外，為協助民眾確保量測準確，台北市年貨大街（迪化街1段21號永樂市場1樓廣場）、台中市天津路及一中街年貨大街（管理委員會指定之明顯處）、高雄市三鳳中街年貨大街（守望相助崗亭），均備有準確公秤，有需要的民眾可多加利用。（編輯：黃瑞弘）1090117