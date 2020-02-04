MLCC晶片電阻第2季看漲 被動元件股價強勢

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）法人評估MLCC和晶片電阻供不應求市況將延續到第2季，中國武漢肺炎疫情更加深短缺。台廠三雄包括國巨、華新科、禾伸堂今天盤中聯袂強漲。

國巨早盤重返400元大關之上，盤中最高來到417.5元，大漲6.51%，華新科盤中最高來到234.5元，大漲8.31%，禾伸堂最高來到102.5元，漲4.7%。

其他被動元件個股光頡來到30元，大漲7.9%，凱美一度攻上漲停39.95元，大毅一度觸及漲停71.2元。信昌電來到64.6元，漲近7%。

展望被動元件市況，本土法人調查供應鏈指出，目前通路商、電子代工服務廠（EMS）、以及製造商庫存水位低，預期補庫存題材將延續到今年第2季，推測積層陶瓷電容（MLCC）和晶片電阻到第2季仍將持續漲價，供不應求的狀況也將延續到第2季。

媒體報導，中國武漢肺炎疫情嚴峻，加深MLCC供應吃緊，廠商安全庫存拉警報，交期延長達3個月以上。

美系外資法人報告指出，低階MLCC產品價格上漲，部分規格產品去年第4季起上揚，高階產品訂價持穩。目前整體MLCC訂單能見度可到6個月。

從廠商國別來看，外資法人分析，日本廠商占全球MLCC市占率超過一半，達到53%，韓國廠商占比約19%，台灣廠商占比約20%，中國廠商占比僅7%。全球MLCC廠商包括日本村田製作所、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電、以及TDK、AVX等。（編輯：鄭雪文）1090204